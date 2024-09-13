"Страшный опыт": сестра Кейт Мосс оказалась в больнице после популярного укола для похудения

Лотти Мосс пожаловалась на серьезные проблемы со здоровьем из-за похудения.

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Сестра Кейт Мосс попала в больницу / Коллаж Главред, фото Instagram/lottiemossxo

Сводная сестра популярной модели Кейт Мосс Лотти откровенно рассказала о страшном опыте, который она пережила, принимая популярный для похождения препарат Ozempic.

Как пишет издание People, 26-летняя модель рассказала о том, почему она решила принимать лекарство от диабета, которое стало популярным средством для снижения веса.

"Я не буду вам врать. Я определенно пробовала его. Несколько месяцев назад я была недовольна своим весом", — призналась Мосс.

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"У меня была подруга, и она могла достать его для меня. Это было как-то нечестно. Я не буду врать", — сказала она.

Мосс заявила, что, хотя лекарство "на самом деле не предназначено для снижения веса у людей не очень большого размера", количество, которое она принимала, "на самом деле предназначалось для людей весом 100 кг и более, а я вешу в районе 50".

"Это мелочи, о которых я хотела бы знать, прежде чем принимать его", — сказала она, отметив, что она сделала инъекцию в ногу, а не в живот, чтобы чувствовать себя "менее больной".

"Это было худшее решение, которое я когда-либо принимала, так что если это предупреждение кому-то, пожалуйста, если вы думаете сделать это, не делайте этого. Это того не стоит. Я бы лучше умерла в любой день, чем снова это сделаю", — сказала Мосс.

Кто такая Кейт Мосс Кейт Мосс - британская супермодель и актриса. Известна как одна из самых высокооплачиваемых моделей 1990-х и 2000-х годов. По данным Википедии, она получила пристальное внимание СМИ за свой праздный образ жизни. Обвинения в употреблении наркотиков, начавшиеся в конце 2005 года, повлекли за собой отказ многих дизайнеров работать с ней. Однако, позднее с Мосс были сняты все обвинения, и она снова стала работать моделью.

Помимо того, что у нее "не было здорового снижения" веса, модель сказала, что ее рвало, она чувствовала "жуткую ​​тошноту" и "никогда в жизни не чувствовала себя так плохо" за те две недели, что она принимала лекарства.

Затем ей пришлось лечь в больницу.

"Однажды мне стало так плохо. Я сказала своей подруге: "Я не могу удерживать воду. Я не могу удерживать еду, никакие жидкости, ничего. Мне нужно в больницу. Я чувствую себя очень плохо", — вспоминает она.

Мосс сказала, что ее глаза "почти ввалились", когда они с подругой добрались до отделения неотложной помощи в 3:00 утра.

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