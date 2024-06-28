Предательница Украины Таисия Повалий, которая сбежала жить в РФ и поддерживает террористическое вторжение в Украину, рассказала, что готова была попрощаться с жизнью из-за давления на нее.
В интервью на пропагандистском канале "Беларусь 1" предательница даже сказала, что ей угрожали расстрелом.
"Потому что у меня обостренное чувство справедливости, я же пошла в эфир. Я пошла и высказала свое мнение. И после этого на меня начались гонения, страшные гонения. Чем дальше, тем хуже. Я бежала в Донецк, потому что мне угрожали расстрелом. Мне было очень тяжело", — наговорила путинистка.
После этого запроданка Повалий думала, что ее жизнь заканчивается.
"У меня был такой период, думала, что уже жить не буду. Мало того, я постоянно плакала. Столько слез выплакала, что, кажется, море бы наплакала", — выдала предательница.
Кто такая Таисия Повалий?
Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год — народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".
Таисия Повалий - последние новости по теме
Отметим, недавно путинистка Анастасия Волочкова нашла себе новую подружку - танцовщица столкнулась с Таисией Повалий. Волочкова, которая испытывает благоговейный трепет перед артистами, и за счет знакомства с ними поднимает себе самооценку, тут же бросилась фотографироваться с певицей-запроданкой.
А также украинский дизайнер Андре Тан рассказал, как путинистка Повалий, которая предала Украину и теперь живет в России, украла у него платье.
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