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"Страшные гонения и угрозы": предательница Повалий заныла перед пропагандистами

Элина Чигис
28 июня 2024, 15:20
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Запроданка Таисия Повалий пожаловалась, что столкнулась в Украине с гонениями еще 20 лет назад.
Таисия Повалий
Путинистка Таисия Повалий высказалась в стиле кремлевской пропаганды / коллаж: Главред, фото: t.me/povaly

Предательница Украины Таисия Повалий, которая сбежала жить в РФ и поддерживает террористическое вторжение в Украину, рассказала, что готова была попрощаться с жизнью из-за давления на нее.

В интервью на пропагандистском канале "Беларусь 1" предательница даже сказала, что ей угрожали расстрелом.

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"Потому что у меня обостренное чувство справедливости, я же пошла в эфир. Я пошла и высказала свое мнение. И после этого на меня начались гонения, страшные гонения. Чем дальше, тем хуже. Я бежала в Донецк, потому что мне угрожали расстрелом. Мне было очень тяжело", — наговорила путинистка.

После этого запроданка Повалий думала, что ее жизнь заканчивается.

"У меня был такой период, думала, что уже жить не буду. Мало того, я постоянно плакала. Столько слез выплакала, что, кажется, море бы наплакала", — выдала предательница.

Кто такая Таисия Повалий?

Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год — народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".

Таисия Повалий - последние новости по теме

Отметим, недавно путинистка Анастасия Волочкова нашла себе новую подружку - танцовщица столкнулась с Таисией Повалий. Волочкова, которая испытывает благоговейный трепет перед артистами, и за счет знакомства с ними поднимает себе самооценку, тут же бросилась фотографироваться с певицей-запроданкой.

А также украинский дизайнер Андре Тан рассказал, как путинистка Повалий, которая предала Украину и теперь живет в России, украла у него платье.

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