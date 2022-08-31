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"Страшное зрелище": Бабкина поделилась впечатлениями о Мариуполе, разрушенном россиянами

31 августа 2022, 17:01

Жаль, что российская певица не побывала в Буче. Она бы еще больше удивилась деятельности ее соотечественников.

Надежда Бабкина
Надежда Бабкина / Instagram

Любительница русского мира и террориста Путина, фольклорная певица Надежда Бабкина, которая недавно приехала с концертом в оккупированный Луганск с концертом под названием "Русская песня от души", поделилась впечатлениями об увиденном в Мариуполе.

Российскому изданию "Соленка.инфо" она рассказала, что увиденное сильно шокировало ее.

"По дороге в посёлок Володарское не могли не заехать в Мариуполь. Зрелище, признаюсь, страшное — город практически стёрт с лица земли. Смотришь на развалины, оставшиеся от здания русского драматического театра, и не веришь глазам. Невозможно принять и осознать", — рассказала Бабкина о городе, который стирают с земли каждый день ее соотечественники, российские солдаты.

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Ее бы еще больше удивило, знай она о пытках и убийствах мирных жителей, которые совершали российские "герои", для которых она пела песни.

Напомним, любительница русского мира и террориста Путина, фольклорная певица Надежда Бабкина, цинично приехала с концертом в оккупированный Луганск с концертом под названием "Русская песня от души". Певица выступила в академической филармонии, где развлекала российских захватчиков и мирных жителей не только песнями на российском языке, а и на украинском.

Кроме того, ранее в России готовят аналог международного вокального конкурса "Евровидение". "Новый" конкурс, видимо, будет проходить в России и соревноваться российские вокалисты будут с вокалистами из Северной Кореи.

Информацией об альтернативном конкурсе поделился "путинист" и любитель войны Николай Басков. Певец рассказал, что вместе со многими коллегами по шоу-бизнесу состоит в музыкальной ассоциации. В их числе Надежда Бабкина, Лариса Долина, Григорий Лепс и Олег Газманов.

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Надежда Бабкина
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