Надежда Бабкина / Instagram

Любительница русского мира и террориста Путина, фольклорная певица Надежда Бабкина, цинично приехала с концертом в оккупированный Луганск с концертом под названием "Русская песня от души". Певица выступила в академической филармонии, где развлекала российских захватчиков и мирных жителей не только песнями на российском языке, а и на украинском.

Перекроенная Бабкина заявила изданию IZ.ru, что таким образом она пыталась "сохранить разновидность культуры".

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"Моя задача – никогда не разрушать любую разновидность культуры, любое вероисповедание, потому что агрессия – это путь в никуда. Люди, попав в агрессию, сами себя уничтожают... Мой коллектив называется "Русская песня", и название говорит само за себя. Надо отдать должное, у нас в репертуаре очень много и украинских песен, они удивительные – мелодичные, протяжные, о любви к матери, к родине, к своему месту, своему краю", – заявила Бабкина, которая, кстати, является членом политической партии "Единая Россия".

Бабкина также выразила несбыточною мечту о том, что споет во многих украинских городах. Кроме того, Бабкина решила поддержать российских оккупантов. "Это наши герои, молиться надо, поддерживать. Это наши дети, они продолжают дело своих отцов и дедов", – выдавила путинистка.

Напомним, ранее в России готовят аналог международного вокального конкурса "Евровидение". "Новый" конкурс, видимо, будет проходить в России и соревноваться российские вокалисты будут с вокалистами из Северной Кореи.

Информацией об альтернативном конкурсе поделился "путинист" и любитель войны Николай Басков. Певец рассказал, что вместе со многими коллегами по шоу-бизнесу состоит в музыкальной ассоциации. В их числе Надежда Бабкина, Лариса Долина, Григорий Лепс и Олег Газманов.

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