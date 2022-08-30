УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Лицемерка Надежда Бабкина спела в оккупированном Луганске на украинском языке

30 августа 2022, 15:17

Путинистка выразила надежду на то, что она еще выступит в других украинских городах.

Надежда Бабкина
Надежда Бабкина / Instagram

Любительница русского мира и террориста Путина, фольклорная певица Надежда Бабкина, цинично приехала с концертом в оккупированный Луганск с концертом под названием "Русская песня от души". Певица выступила в академической филармонии, где развлекала российских захватчиков и мирных жителей не только песнями на российском языке, а и на украинском.

Перекроенная Бабкина заявила изданию IZ.ru, что таким образом она пыталась "сохранить разновидность культуры".

Видео дня

"Моя задача – никогда не разрушать любую разновидность культуры, любое вероисповедание, потому что агрессия – это путь в никуда. Люди, попав в агрессию, сами себя уничтожают... Мой коллектив называется "Русская песня", и название говорит само за себя. Надо отдать должное, у нас в репертуаре очень много и украинских песен, они удивительные – мелодичные, протяжные, о любви к матери, к родине, к своему месту, своему краю", – заявила Бабкина, которая, кстати, является членом политической партии "Единая Россия".

Бабкина также выразила несбыточною мечту о том, что споет во многих украинских городах. Кроме того, Бабкина решила поддержать российских оккупантов. "Это наши герои, молиться надо, поддерживать. Это наши дети, они продолжают дело своих отцов и дедов", – выдавила путинистка.

Напомним, ранее в России готовят аналог международного вокального конкурса "Евровидение". "Новый" конкурс, видимо, будет проходить в России и соревноваться российские вокалисты будут с вокалистами из Северной Кореи.

Информацией об альтернативном конкурсе поделился "путинист" и любитель войны Николай Басков. Певец рассказал, что вместе со многими коллегами по шоу-бизнесу состоит в музыкальной ассоциации. В их числе Надежда Бабкина, Лариса Долина, Григорий Лепс и Олег Газманов.

Вас также может заинтересовать:

Надежда Бабкина
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:45

Анна Кошмал показала "хороших русских"

15:43

Почему нельзя вырывать седые волосы: есть риск появления залысинВидео

15:32

Использованные чайные пакетики еще пригодятся: зачем их кладут в унитаз и обувь

15:24

8-10 тысяч долларов за пластику: эксперт рассказал, почему похороны Дугиной сочли инсценировкой

15:22

РФ выбросила $65 млн на деревянные HIMARS: СМИ выяснили, как ВСУ перехитрили оккупантовВидео

Реклама
15:17

Лицемерка Надежда Бабкина спела в оккупированном Луганске на украинском языке

15:15

ВСУ ударили по фешенебельному яхт-клубу в Новой Каховке: там жило командование оккупантов - ХланьВидео

15:13

ВСУ взяли оккупантов в кольцо на Харьковщине - перехват ГУРВидео

14:49

"ФСБшники убегали в подштанниках": СМИ выяснили подробности взрыва в гостинице в МелитополеВидео

14:41

Как перетереть масло с мукой в крошку: 4 самых лучших способаВидео

14:21

Поп-король Шредингера: американская журналистка рассказала, почему смерть Майкла Джексона - обман

14:17

Чтобы поссорить Украину и Запад: эксперт рассказал, как Россия использует ликвидацию ДугинойВидео

13:53

Из министра в завхозы: эксперт рассказал, чем занимается отстраненный от должности ШойгуВидео

13:50

После атак Украины Черноморский флот РФ и его авиация на войне стали бесполезными – PoliticoВидео

13:45

На Херсонщине гауляйтера Стремоусова "увековечили" на туалетной бумагеВидео

13:41

Путин Крым не отдаст, но у Украины может появиться шанс вернуть полуостров и без войны – ЖдановВидео

13:27

Раздевали и закапывали в ледяную землю: оккупанты-палачи неделю измывались над украинцем

13:27

Как защититься от радиации в домашних условиях – что делать в первые часы

13:00

ВСУ ликвидировали российского капитана с украинскими корнямиВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 31 августа 2022: Близнецам – семейные проблемы, Стрельцам – долги, Водолеям – вещие сныВидео

Реклама
12:56

Смеемся - значит не сдаемся: Лига Смеха возвращается на экраны – отныне на телеканале ТЕТ

12:53

Коллаборант Стремоусов сбежал из Херсона в Россию и собрался "спасать Африку"Видео

12:50

Невестка-стриптизерша Тарзана и Королевой показала, как "слазит" с пилона

12:22

Скандал вокруг налоговой Львовской области: в Минфине ждут объяснения налоговиков

12:03

Путин на грани срыва: к нему примчалась бригада скорой помощи

11:51

ВСУ уничтожили расчет Града войск РФ на Херсонщине: часть оккупантов бежала с поля бояВидео

11:44

РФ ударила из артиллерии по центру Харькова: 5 человек погибли, 7 - раненыВидео

11:43

Битва за Херсон и перспективы окончания войны: чат с генерал-лейтенантом Игорем Романенко

11:28

Бывший муж запроданки Лорак выгулял новую возлюбленную по центру КиеваВидео

11:07

Маникюр осень 2022: 5 самых модных вариантов, которые растопят даже самое холодное сердцеФото

11:01

В Херсоне партизаны подорвали авто "начальника ГИБДД" майора Снешина - СМИВидео

11:00

Если Украина вернет Крым военным путем, Путина в Кремле может заменить сын его соратника – ЖдановВидео

10:56

Страдающая от хронической боли Тышкевич решилась на экстремальное лечение

10:14

Ворвались с оружием, заблокировали доступ в бомбоубежище: СБУ по ошибке пожаловала с обысками на фабрику "Юнайтед Табако"

10:12

Как Украине победить Россию за 6-12 месяцев: генерал США назвал условияВидео

10:00

Миссия МАГАТЭ уже в Украине: оккупанты согласились пустить экспертов на ЗАЭСВидео

09:48

ВСУ получили новое преимущество над войсками России в Херсонской области - разведка БританииВидео

09:34

С 1 сентября! – поздравления, картинки и милые открытки к празднику знаний

09:07

Не учите меня, как родину любитьмнение

09:06

Гороскоп на сегодня, 30 августа 2022: Девам – разрыв, Скорпионам – разочарование, Рыбам – деньгиВидео

Реклама
09:05

ПВО России не справляется с ситуацией в Крыму, поэтому Москва выводит свою авиацию – ЖдановВидео

08:59

Два мощных взрыва в Мелитополе: партизаны взорвали гостиницу с ФСБшниками - СМИ

08:09

ВСУ на Херсонщине прорвали линию фронта на нескольких участках и развивают наступление – АрестовичВидео

08:00

Армия Украины вернет Крым с Донбассом и зайдет в Россию еще при Путине – Жданов

07:48

"Ненавидим Россию!": в Сеуле россиянке отказались продать товар, она устроила истерику в Сети

07:11

Начался "фейерверк" и поднялся столб дыма: ВСУ ударили по Антоновскому мосту в ХерсонеВидео

06:41

ВСУ накрыли огнем позиции оккупантов на Юге: уничтожены 82 захватчика и очень много техники врагаВидео

06:24

Лукашенко договорился до самоликвидациимнение

06:00

Отопительный сезон легким не будет: к чему готовиться украинцам

05:05

Гороскоп на сентябрь 2022 для Овнов: что принесет первый месяц осениВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на августГороскоп на сегодня
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
Праздники
Выходные в сентябреМаковея 2022День НезависимостиЯблочный Спас
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять