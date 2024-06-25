"Странная ситуация": украинский ведущий разнес беглеца Олега Винника

Украинский шоумен Андрей Джеджула высказал свое мнение об украинском певце Олеге Виннике, который сбежал в Германию еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину и молчит о войне.
В интервью для OBOZ.UA Джеджула признался, что считает странным исчезновение Винника не только из страны, но и из информационного пространства.
"Я так и не понял, что с ним произошло. Странная ситуация, поклонники этого певца – люди из Украины. А он почти ничего еще не сказал о войне. Его самая главная аудитория здесь, а он хотя бы "стоп – войне!" из себя выжал", – сказал Андрей.
Как отметил шоумен, неожиданное единственное интервью Винника летом 2023-го также показалось непонятным.
"Что-то рассказывали о том, что он в депрессии и так далее. В одном-единственном интервью с начала полномасштабной войны сказал, что он находится "на своем фронте". А какой это фронт? И к сожалению, у нас очень много людей, которые любят так говорить", - высказался ведущий.
Кто такой Олег Винник?
Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.
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Отметим, певица Оля Цибульская поразмышляла, что певец-беглец Олег Винник вернется в Украину через пару лет с оправданиями своего поступка. К тому же некоторые поклонники будут рады снова видеть его.
А также певец Андрей Кравченко признался, что раньше его все время путали с певцом Олегом Винником, который пропал из медийного пространства. Кравченко открестился от связи с Олегом и отметил, что никогда даже не сотрудничал с командой Винника, и не имеет ничего общего с певцом.
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