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"Страдает все тело": Шоптенко рассказала про реабилитацию после тяжелой травмы

Анна Подгорная
26 апреля 2024, 00:12
Хореограф раскрыла секрет, что позволяет ей не "заржаветь" окончательно.
Алена Шоптенко
Алена Шоптенко после операции - Шоптенко поделилась комплексом упражнений / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alena_shoptenko

Месяц назад украинская танцовщица и хореограф Алена Шоптенко получила сложную травму - разрыв двух связок коленного сустава. Артистке сделали операцию и установили в ногу титановый крюк.

Сейчас Шоптенко проходит реабилитацию. Восстановление сложное и тяжелое для организма, который привык быть в постоянном движении.

Чтобы поддерживать форму и гибкость суставов и мышц в этот сложный для нее период, хореограф показала в своем блоге в Instagram 7 полезных упражнений. "Из-за невозможности полноценно двигаться и компенсации этого другими частями тела страдает все тело", - отмечает Шоптенко.

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Она записала короткий наглядный ролик для тех, кто, как и она, сейчас проходит реабилитацию, и тех, кто лишь готовится к операции. Танцовщица отметила, что комплекс упражнений был разработан при помощи фитнес-тренера, с которым она работает сейчас.

Смотрите видео с упражнениями во время реабилитации от Алены Шоптенко:

Кто такая Алена Шоптенко?

Алена Шоптенко - украинская танцовщица, хореограф, двукратная чемпионка мира по бальным танцам. Мастер спорта международного класса. Участница многочисленных украинских телепроектов - "Танці з зірками", "Танцюю для тебе", "Майданс", "Зважені та щасливі".

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