"Страдает все тело": Шоптенко рассказала про реабилитацию после тяжелой травмы

Месяц назад украинская танцовщица и хореограф Алена Шоптенко получила сложную травму - разрыв двух связок коленного сустава. Артистке сделали операцию и установили в ногу титановый крюк.
Сейчас Шоптенко проходит реабилитацию. Восстановление сложное и тяжелое для организма, который привык быть в постоянном движении.
Чтобы поддерживать форму и гибкость суставов и мышц в этот сложный для нее период, хореограф показала в своем блоге в Instagram 7 полезных упражнений. "Из-за невозможности полноценно двигаться и компенсации этого другими частями тела страдает все тело", - отмечает Шоптенко.
Она записала короткий наглядный ролик для тех, кто, как и она, сейчас проходит реабилитацию, и тех, кто лишь готовится к операции. Танцовщица отметила, что комплекс упражнений был разработан при помощи фитнес-тренера, с которым она работает сейчас.
Смотрите видео с упражнениями во время реабилитации от Алены Шоптенко:
Кто такая Алена Шоптенко?
Алена Шоптенко - украинская танцовщица, хореограф, двукратная чемпионка мира по бальным танцам. Мастер спорта международного класса. Участница многочисленных украинских телепроектов - "Танці з зірками", "Танцюю для тебе", "Майданс", "Зважені та щасливі".
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее бывшая жена Потапа, музыкальный продюсер Ирина Горовая, рассказала про свою личную жизнь и идеал мужчины, который сможет справиться с ее сложным характером.
Также украинская ведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина рассказала, что война со страной-оккупантом изменила в ее муже, военнослужащем Тимуре Хромаеве.
Читайте также:
- "Разнесло. Бройлер": Защитница "Азовстали" Пташка ответила хейтерам своего тела
- Новая пассия Мурата Налчаджиоглу подогрела слухи про расставание
- Певица Руслана удивила поклоников фотографией с Джо Байденом
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред