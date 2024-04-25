"Показывает, как уничтожает": Ефросинина рассказала, что война изменила в ее муже

Легендарная украинская телеведущая, блогерка и светская львица Маша Ефросинина рассказала (на примере своего мужа, бойца ВСУ Тимура Хромаева) о том, о чем лучше не говорить с военнослужащими, вернувшимися в тыл из зоны боевых действий. Своим мнением она поделилась во время интервью "Украинской правде".
По ее словам, Тимур Хромаев до недавнего времени воевал на Запорожском направлении в составе 112 бригады столичной терробороны на посту командира роты, которая занимается беспилотниками и радиоэлектронной борьбой. Ефросинина отмечает, что ее супруг стал гораздо более жестким и замкнутым.
"Я никогда не мирилась с его чертой характера, когда на любые мои вспышки эмоций он говорил: "Машенька, все будет хорошо, все хорошо". А сейчас это его "все будет хорошо" — это мой ментальный оазис", - рассказала она.
Ефросинина упомянула, что в военное время изменились и их привычные способы проведения совместного досуга. Так, если до полномасштабного вторжения супруги перед сном совместно смотрели телевизор либо читали книги, то теперь Хромаев показывает жене совсем другие видео.
"Когда он бывает в Киеве, перед сном он обязательно показывает мне, как они уничтожают цели: "Посмотри, посмотри, это мы, а это разлетелись вражеские ноги и руки" — романтика. Но я вижу, что его это поддерживает", — подытожила она.
Кто такая Маша Ефросинина?
Маша Ефросинина - украинская телеведущая (Евровидение, Подъем, Фабрика звезд, ШоумаSтгоуон, Маскарад), общественная деятельница и основательница общественной организации "Фонд Маша". Одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус", и самых успешных - по версии издания "Новое время". С 2018 года - Почетный посол ООН в области народонаселения в Украине.
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Отметим, недавно Маша Ефросинина решила прокомментировать свое скандальное интервью с певицей Кристиной Соловий. Ефросинина отмечает, что, во-первых, интервью с Соловей было "слишком эмоциональным".
А также блогер Александр Волошин сказал, как он лично к Маше Ефросининой относится. Он заявил, что Ефросинина не вызывает у него доверия, поскольку, "лицемерная и часто паразитирует на популизме".
Ранее Маша Ефросинина призналась, как обманывает окружающих своим образом идеальной деятельницы, которая держит свою жизнь под строжайшим контролем.
Также Ефросинина рассказала про постельные отношения с мужем Тимуром Хромаевым, у которого, по словам ведущей, и сейчас очень много женщин.
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