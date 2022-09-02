"Старая, худая анорексичка": украинцы набросились на "переделанную" Ефросинину, она ответила

Телеведущая Маша Ефросинина ответила на нападки пользователей сети.
Телеведущая Мария Ефросинина призналась, что столкнулась с критикой со стороны украинцев.
На своей страничке в Instagram она рассказала, что ее последний снимок не очень понравился пользователям Сети.
"Боже, люди, радость какая! Зашла в комменты под предпоследними видео, и как хлынуло у меня довоенными ощущениями: "переделана, вся в филлерах, косметолог - г**но, старая, худая анорексичка!". Спасибо вам, что стало легче", - написала Мария в своем посте.
Напомним, ранее муж Маши Ефросининой записался в добровольческий батальйон, при этом сама телеведущая ничего об этом не знала.
"Тимур сообщил мне, что он оказывается уже несколько недель как в добровольческом отряде. Он мне не говорил, он поставил меня перед фактом и я понимала, что я его не уговорю", - рассказала Ефросинина.
Ранее украинская телеведущая заявила, что оказавшись с российским диктатором Владимиром Путиным в одной комнате, расправилась бы с ним.
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