Стало извевстно от чего умер звезда Эйфории

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В США скончался молодой актер Ангус Клауд / Коллаж Главред, фото Instagram/angusclaud, фото из сети

Звезда сериала "Эйфория" Ангус Клауд умер от "случайной передозировки" кокаина, метамфетамина и фентанила.

Как сообщает The Daily Mail, 25-летний мужчина был найден без сознания в своем семейном доме в Окленде, штат Калифорния, 31 июля, и спасатели констатировали его смерть на месте происшествия.

В офисе коронера округа Аламеда сообщили: "Ангус Клауд умер от смертельной комбинации фентанила, кокаина, метамфетамина и других веществ, что расценивается как случайная передозировка".

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"Ангус страдал острой интоксикацией от комбинации лекарств, в которую входил также бензодиазепин".

За неделю до смерти он отправился в Ирландию, чтобы похоронить своего отца, который умер в мае после "непродолжительной борьбы с раком".

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