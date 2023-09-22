Стало извевстно от чего умер звезда Эйфории

Звезда сериала "Эйфория" Ангус Клауд умер от "случайной передозировки" кокаина, метамфетамина и фентанила.
Как сообщает The Daily Mail, 25-летний мужчина был найден без сознания в своем семейном доме в Окленде, штат Калифорния, 31 июля, и спасатели констатировали его смерть на месте происшествия.
В офисе коронера округа Аламеда сообщили: "Ангус Клауд умер от смертельной комбинации фентанила, кокаина, метамфетамина и других веществ, что расценивается как случайная передозировка".
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"Ангус страдал острой интоксикацией от комбинации лекарств, в которую входил также бензодиазепин".
За неделю до смерти он отправился в Ирландию, чтобы похоронить своего отца, который умер в мае после "непродолжительной борьбы с раком".
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