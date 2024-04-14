УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Стало известно, почему Руслана Писанка скрывала онкологическое заболевание

Алена Кюпели
14 апреля 2024, 00:08
Украинская актриса Руслана Писанка не хотела лишних разговоров относительно своего состояния.
Руслана Писанка
Руслана Писанка умерла от онкологического заболевания/ коллаж: Главред, фото: facebook.com/ruslanapisanka, facebook.com/ruslanapisanka.1plus1

Ведущий "Сніданок з 1+1" Егор Гордеев рассказал о своих дружеских и рабочих отношениях с актрисой и ведущей Русланой Писанкой, которая умерла от рака в 2022 году.

По словам Гордеева, он близко общался с телеведущей в последние дни жизни и часто помогал во время ее лечения в Германии. Как рассказал он в интервью Обозревателю, по желанию артистки, он не разглашал подробности ее заболевания.

Кто такой Егор Гордеев?

Егор Гордеев - украинский ведущий телеканала 1+1, продюсер, журналист. Ведет утреннее шоу Сніданок з 1+1 в паре с Нэлей Шовкопляс с 2017 года. Занимается благотворительностью. В сфере его интересов лежит забота о детях в больницах и беспризорных животных.

видео дня

Как признается ведущий, таким образом актриса пыталась уберечь себя от излишних разговоров.

"Я знал правду о болезни Русланы еще и потому, что мог немного помочь им с мужем логистически во время пребывания в Германии. Поэтому, собственно, Руся мне и рассказала все. Но я очень понимаю и уважаю ее желание держать это в тайне. Знаете, нередко окружение по-разному воспринимает твое. Очень мудрое и правильное решение", – добавил Гордеев.

Новости шоу-бизнеса - в Украине и мире

Ранее муж Писанки поделился воспоминаниями о том, как умерла его теща, мама Русланы Дина Васильевна. Женщина страдала от онкологии в терминальной стадии.

Также Игорь Исаков раскрыл любопытный факт про его жену - когда начался первый этап прощания с артисткой, он рассказал, какое необычное имя Руслане дали при крещении.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Руслана Писанка новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Иран атаковал Израиль более сотней дронов и ракет: детали войны на Ближнем Востоке

Иран атаковал Израиль более сотней дронов и ракет: детали войны на Ближнем Востоке

01:35 Мир
"Все зависит от того, кто раньше соберет силы": генерал дал прогноз по ситуации на фронте

"Все зависит от того, кто раньше соберет силы": генерал дал прогноз по ситуации на фронте

01:35 Украина
"Бавовна" в Луганске: ВСУ нанесли мощный удар по командному пункту оккупантов

"Бавовна" в Луганске: ВСУ нанесли мощный удар по командному пункту оккупантов

00:32 Украина
Все главные новости

Популярное

Этого от Украины не ожидал никто 20877

Этого от Украины не ожидал никто

Не так однозначно: вот что на самом деле означает слово Wi-Fi - знали единицы 11360

Не так однозначно: вот что на самом деле означает слово "Wi-Fi" - знали единицы

Шольц заявил о переговорах с Путиным: надо вывести войска 3659

Шольц заявил о переговорах с Путиным: надо вывести войска

Удар на 650 километров: дроны взорвали мощный военный радиоцентр РФ 2923

Удар на 650 километров: дроны взорвали мощный военный радиоцентр РФ

Последние новости

01:35

Иран атаковал Израиль более сотней дронов и ракет: детали войны на Ближнем Востоке

01:35

"Все зависит от того, кто раньше соберет силы": генерал дал прогноз по ситуации на фронте

00:35

Чем не вдова: Кабаева обнадежила траурным луком и черной лентой

00:32

"Бавовна" в Луганске: ВСУ нанесли мощный удар по командному пункту оккупантов

00:08

Стало известно, почему Руслана Писанка скрывала онкологическое заболевание

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

13 апреля, суббота
23:45

4 области могут вообще остаться без света: эксперт назвал жуткий сценарий

23:28

"Наступать будет очень тяжело": эксперт назвал направление главного удара РФ

22:20

Ограниченно годных отправят на повторные ВЛК: в Минобороны назвали месяц "явки"

21:47

Влупит почти 6-балльный шторм: Украину скоро накроет новая магнитная буря

Реклама
20:49

Украина может проиграть в войне в этом году: британский генерал раскрыл план РФ - ВВС

20:33

Дом разрушен до основания: россияне сбросили бомбу на 5-этажку в Очеретино

19:28

Смерть утопии о "прекрасной России будущего"мнение

19:27

Можно сэкономить: в Украине стремительно снижается цена на популярный продукт

19:08

Грозовые дожди и мощный ветер: в каких областях будет +8 градусов

18:41

Оцифрованы миллионы запросов: в Минобороны заявили о новом этапе мобилизации

18:27

Как ВСУ борются со снарядным голодом: заместитель Сырского назвал преимущество Украины

17:51

ВСУ "покрошили" сотни штурмовиков РФ: у врага крупные потери на востоке

17:46

Украина может получить огромный транш помощи, речь о миллиардах - еврокомиссар

17:28

РФ бросает в бой "спецов": в ВСУ сказали, накапливают ли силы россияне возле Крынок

16:53

ЗРК Patriot вместе с ракетами: Берлин передаст Киеву еще одну батарею ПВО

Реклама
16:44

Молодуха Петросяна впервые показала дочь и назвала необычное имя

16:17

Когда будет готов законопроект о демобилизации военных: ответ Миноброны

15:52

"Чудо-оружие" для Украины: в ВСУ намекнули, что переломит ситуацию на поле боя

15:38

РФ пойдет в новое наступление летом сразу на 4 направлениях - FT

15:12

В саду будет настоящий ковер из цветов: топ-5 многолетников для пышной клумбы

15:12

Сестра Ефросининой показала взрослую дочь от сына Ющенко

14:56

Шольц заявил о переговорах с Путиным: надо вывести войска

14:46

Удар на 650 километров: дроны взорвали мощный военный радиоцентр РФ

14:19

Неожиданная смерть: стала известна причина трагедии семьи Кардашьян

14:17

У Украины есть 2 проблемы, которые дают преимущество для РФ: в ОП сделали важное заявление

13:49

Россияне придумали "чудо-РЭБ", чтобы защитить НПЗ от атаки дронов - Defense Express

13:43

Как избавиться от высокой влажности в квартире: 5 основных правил, чтобы устранить проблему

13:42

РФ бьет по Украине с новой тактикой: у Зеленского назвали цели ударов врага

13:32

Рахат-лукум: из чего делают экзотическое лакомство и кому его нельзя есть

13:12

Трудности взросления в однополой семье: рецензия на фильм "Я и Феликс"

12:36

Я - готов: украинский телеведущий в эфире заявил, что идет на фронтВидео

12:36

Мощные взрывы, пожар и огромный столб дыма: в Луганске "прилеты" по оккупантамВидео

12:34

Ошибка с шампунем: парикмахер рассказала, почему необходимо дважды мыть голову

12:30

Кусты будут ломиться от плодов: как "обмануть" баклажан и создать ему индийский климат

11:45

Штурмовики РФ заходят с севера: враг прорвался в Богдановку – Минобороны

Реклама
11:40

"Не как подарок": Трамп поддержал одобрение помощи Украине, но с одним условием

11:39

"Новая массированная атака по Украине": аналитики раскрыли план Путина

10:34

"Обстановка на фронте существенно обострилась": Сырский сообщил о важных решениях

10:18

Многие допускают ошибку: когда солить гречку при варке

09:59

На главу Херсонской ОГА Прокудина готовили покушение: в СБУ раскрыли все детали

09:33

"Апрель и май будут решающими": генерал предупредил о тяжелом периоде для Украины

09:21

Гороскоп на завтра 14 апреля: Близнецам - тревожный сон, Весам - трудные времена

09:00

Для Украины возможны три варианта завершения войны, Запад тестирует реакцию РФ - Андрусив

08:59

Ожесточенные бои не прекращаются: аналитики раскрыли, что происходит под Часовым Яром

08:35

Самые бесполезные для здоровья: как никогда не стоит готовить яйца

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять