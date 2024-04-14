Стало известно, почему Руслана Писанка скрывала онкологическое заболевание

Украинская актриса Руслана Писанка не хотела лишних разговоров относительно своего состояния.

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Руслана Писанка умерла от онкологического заболевания/ коллаж: Главред, фото: facebook.com/ruslanapisanka, facebook.com/ruslanapisanka.1plus1

Ведущий "Сніданок з 1+1" Егор Гордеев рассказал о своих дружеских и рабочих отношениях с актрисой и ведущей Русланой Писанкой, которая умерла от рака в 2022 году.

По словам Гордеева, он близко общался с телеведущей в последние дни жизни и часто помогал во время ее лечения в Германии. Как рассказал он в интервью Обозревателю, по желанию артистки, он не разглашал подробности ее заболевания.

Кто такой Егор Гордеев? Егор Гордеев - украинский ведущий телеканала 1+1, продюсер, журналист. Ведет утреннее шоу Сніданок з 1+1 в паре с Нэлей Шовкопляс с 2017 года. Занимается благотворительностью. В сфере его интересов лежит забота о детях в больницах и беспризорных животных. видео дня

Как признается ведущий, таким образом актриса пыталась уберечь себя от излишних разговоров.

"Я знал правду о болезни Русланы еще и потому, что мог немного помочь им с мужем логистически во время пребывания в Германии. Поэтому, собственно, Руся мне и рассказала все. Но я очень понимаю и уважаю ее желание держать это в тайне. Знаете, нередко окружение по-разному воспринимает твое. Очень мудрое и правильное решение", – добавил Гордеев.

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Ранее муж Писанки поделился воспоминаниями о том, как умерла его теща, мама Русланы Дина Васильевна. Женщина страдала от онкологии в терминальной стадии.

Также Игорь Исаков раскрыл любопытный факт про его жену - когда начался первый этап прощания с артисткой, он рассказал, какое необычное имя Руслане дали при крещении.

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