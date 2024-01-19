Стало известно, кто будет вести Нацотбор Евровидения-2024

Скоро Украина получит своего кандидата, который представит ее на международном конкурсе.

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Стали известны имена ведущих Нацотбора Евровидения 2024 / Коллаж Главред, фото Instagram/suspilne_eurovision

Стало известно, кто будет вести Национальный отбор песенного конкурса Евровидение 2024.

Информация об этом появилась на странице Суспильного в Instagram. Вещатель сообщил, что вести Нацотбор будут:

Юлия Санина, фронтвумен группы The HARDKISS;

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Тимур Мирошниченко, официальный "голос" Евровидения в Украине

Василий Байдак, стендап-комик.

"3 февраля в финале Нацотбора звездная тройка ведущих будет работать как на главной сцене, так и отдельными парами в конкретных зонах. Вести бекстейдж и передшоу Нацотбора на Евровидение-2024 будет наша ведущая Анна Тульева", - сообщило Суспильне.

Напомним, ранее стали известны имена 11 финалистов Нацотбора на Евровидение-2024. Примечательно, что за право представлять Украину на конкурсе в Швеции будут бороться как новички, так и уже опытные артисты.

Отметим, что сам Национальный отбор на Евровидение-2024 состоится в субботу, 3 февраля. Организаторы мероприятия точное время назовут ближе к дате.

Известно, что Нацотбор, организацией которого в этому году занимается команда 1+1 media Big Brave Events, будет проходить в формате телеконцерта - без зрителей в зале. Такое решение приняли из соображений безопасности. Также организаторы скрывают и место, в котором состоится сам концерт.

Трансляция Нацотбора на Евровидение-2024 планируется по телеканалам. Кроме того в прямом эфире ее традиционно можно будет посмотреть онлайн. К примеру, на официальном YouTube-канале Евровидения в Украине.

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