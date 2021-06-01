Стало известно, когда Холостячка Ксения Мишина выходит замуж

Ксения Мишина и Александр Эллерт / instagram.com/ellert_a/

Звезда Крепостной, актриса и победительница Танців з зірками Ксения Мишина на шоу Холостячка в 2020 году выбрала среди всех мужчин Александра Эллерта - сценариста Студии Квартал 95.

После почти года совместной жизни, пока пара удивляла и волновала поклонников, наконец стало известно, поженятся они, или нет, и когда.

Александр Эллерт с долей юмора намекнул в своем Instagram, что они с Ксенией выбирают день свадьбы в 2022 году.

"На днях вёл кайфовое мероприятие свадебного мира, и вот что узнал:

Есть декор для свадеб стоимостью как квартира на Осокорках,

Но есть декор стоимостью как флигель в "чопе"

Оказывается сыр это не закуска, но я услышал только эту фразу, поэтому не уверен, что я прав

Если ваша машина похожа на Aston Martin, то можно катать молодых по субботам... 500$ + заправят + еда

Если свадебное платье подходит и жениху, то на него скидка и странный взгляд вслед

Вино урожая 2020 самое топовое, может потому что не было ещё урожая 2021

Было много всего, но я был не внимателен - работал.

В следующем году вести не буду, буду с Ксю ходить и выбирать", - взорвал Сеть он.

Александр решил поспользоваться вниманием к их личной жизни, и спросил совета у подписчиков: "Да, кстати, вопрос "Когда свадьба?" я слышал чаще, чем сомелье "А можно мне беленького ещё?" Что ж! Давайте посмотрим даты на 2022... какие там интересные... что астрологи говорят... предлагайте вэдинг дату⁉️".Читайте такжеСтало известно, какой будет свадьба Ксении Мишиной и Александра Эллерта

Ксения Мишина и Александр Эллерт / СТБ

Поклонники остновательно подошли к вопросу, и щедро вывалили на Александра список дат на весь год. Кроме того, много кто пошутил в тон его поста.

"Эллерт, не знаю что по дате, но проведу реально топово", - пообещал Владимир Остапчук.

"Вообще, да, дата не важная, для всех нас она станет самая самая любимая", "Давайте, жгите! А то устала с самого начала переживать за вас! Любви вам, прекрасная пара!", "Дата не главное, главное желание быть семьёй", "Хочется увидеть предложение не в рамках проекта, мне кажется оно было бы очень оригинальным и неистовым", - пишут ему в комментариях.

Напомним, что Ксения Мишина и Александр Эллерт пришли на постшоу Холостяка 2021, где опровергли слухи о расставании. Кроме того, они снова отвеали на впрос о том, когда свадьба.

Ранее Ксения Мишина ездина на съемки в Хорватию, и взволновала поклонников тем, что "спрятала" или удалила совместные фото с Эллертом. В Сети даже ходили слухи, что он ездил к ней на съемки.

Все выступления Ксении Мишиной на шоу Танці з зірками Можно посмотреть онлайн на сайте 1pus1 video.