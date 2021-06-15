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Стало известно, где и когда похоронят Григория Чапкиса

15 июня 2021, 08:32

Сын покойного, Грег Чапкис, в мельчайших деталях описал, где именно и с какой процедурой будет похоронен легендарный украинский танцор и хореограф.

Чапкис
Григорий Чапкис / УНИАН

Похороны легендарного хореографа, танцора и судьи шоу Танцы со звездами канала 1+1 Григория Чапкиса состоятся 18 июня нынешнего года. Об этом написал сын покойного Грег на своей странице в социальной сети Instagram.

Церемония прощания с хореографом пройдет в Клубе Кабинета министров с 11:00 до 13:00. Похоронят же Чапкиса на Байковом кладбище в Киеве.

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Напомним, ранее известный украинский хореограф, судья шоу Танцы со звездами Григорий Чапкис умер.

Легендарный хореограф ушел из жизни в возрасте 91 года.

Известно, что Чапкис длительное время болел. В декабре 2020 года артист попал в больницу с двусторонней пневмонией.

Перед Новым годом его выписали из больницы, но через неделю Чапкис снова оказался госпитализирован. Как оказалось, он не до конца вылечил воспаление легких.

Instagram Григорий Чапкис
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