Стало известно, где и когда похоронят Григория Чапкиса

Григорий Чапкис / УНИАН

Похороны легендарного хореографа, танцора и судьи шоу Танцы со звездами канала 1+1 Григория Чапкиса состоятся 18 июня нынешнего года. Об этом написал сын покойного Грег на своей странице в социальной сети Instagram.

Церемония прощания с хореографом пройдет в Клубе Кабинета министров с 11:00 до 13:00. Похоронят же Чапкиса на Байковом кладбище в Киеве.

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Напомним, ранее известный украинский хореограф, судья шоу Танцы со звездами Григорий Чапкис умер.

Легендарный хореограф ушел из жизни в возрасте 91 года.

Известно, что Чапкис длительное время болел. В декабре 2020 года артист попал в больницу с двусторонней пневмонией.

Перед Новым годом его выписали из больницы, но через неделю Чапкис снова оказался госпитализирован. Как оказалось, он не до конца вылечил воспаление легких.