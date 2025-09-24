Стала на ножки: актриса Анна Кошмал показала свою 6-месячную дочь

Вы узнаете:
Украинская актриса и звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал поделилась с поклонниками новыми фотографиями своей шестимесячной дочери Софии и похвасталась ее первыми достижениями. Актриса опубликовала фото в своем Instagram.
Сначала Анна поделилась милым селфи с дочкой, которая уснула у нее на руках. Девушки наслаждались последними теплыми осенними вечерами на свежем воздухе.
"Вечер. Тишина. Маленькая уснула в моих объятиях. Счастье", - лаконично описала свой досуг актриса.
Впоследствии Кошмар решила удовлетворила любопытство подписчиков и поделилась достижениями своей шестимесячной Фифи - именно так актриса ласково называет дочь. Анна выложила фото с Софийкой, которая уже уверенно стоит держась за спинку кровати, и рассказала, что она уже активно учится ходить.
"Вы спрашивали как Фифи, вот пожалуйста, уже сама за что-то держится и так ходит из стороны в сторону", - поделилась актриса.
Ранее Главред сообщал, что актриса Анна Кошмал рассказала о влиянии на ее здоровье постоянных атак террористической РФ. Она пожаловалась на проблемы с иммунной системой, которые вызвал постоянный стресс и откровенно рассказала, как сейчас чувствует себя.
Также Анна Кошмал впервые показала дочь после ее рождения. Ровно через месяц после рождения Софии она поделилась с поклонниками милой фотографией с малышкой и написала, что не замечает, как пролетают дни вместе с самыми дорогими.
О персоне: Анна Кошмал
Анна Кошмал - украинская актриса театра, кино и озвучки. Первую всеукраинскую известность ей принесла роль Жени в сериале "Сваты". На ее счету более 40 ролей. Самые известные работы - "Слуга народа", "Село на миллион", "Домик на счастье", "Большие Вуйки", "Папик 2" и др.
