Спортсменка Ольга Харлан поделилась яркими фото в купальнике

Украинская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан поделилась шикарными фото со своего отдыха.
Спортсменка показала себя в купальнике во время заката, так называемого "Golden hour", когда солнечный свет падает особенным образом. Яркими фото Харлан поделилась на своей странице в Facebook.
"Когда садится солнце", - подписала фото украинская спортсменка.
Пользователи социальной сети буквально обрушились с комплиментами на Харлан.
Скандал на ЧМ с Харлан
После того как украинка Ольга Харлан одержала победу над россиянкой Анной Смирновой, саблистка из РФ устроила провокацию. После завершения поединка украинка не пожала сопернице руку. Она выставила вперед шпагу, что-то сказала россиянке и покинула площадку.
После этого Харлан сняли с ЧМ по фехтованию из-за отказа пожать руку россиянке. Россиянка ждала на дорожке дисквалификации украинку, ее делегация демонстративно принесла Смирновой стул.
У Зеленского набросились на FIE и намекнули на то, что подобный поступок указывает на позицию в войне, которую развязал Путин против Украины. "Международная федерация фехтования, следует ли это воспринимать как позицию? Русские деньги не пахнут кровью?" - написал советник главы ОП Михаил Подоляк.
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