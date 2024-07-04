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Спортсменка Ольга Харлан поделилась яркими фото в купальнике

Алена Кюпели
4 июля 2024, 23:38
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Ольга Харлан поделилась красивыми фото, где позирует в лучах заката.
Ольга Харлан показала шикарное тело
Ольга Харлан показала шикарное тело / Коллаж Главред, фото Facebook/Olga Kharlan

Украинская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан поделилась шикарными фото со своего отдыха.

Спортсменка показала себя в купальнике во время заката, так называемого "Golden hour", когда солнечный свет падает особенным образом. Яркими фото Харлан поделилась на своей странице в Facebook.

"Когда садится солнце", - подписала фото украинская спортсменка.

видео дня

Пользователи социальной сети буквально обрушились с комплиментами на Харлан.

Скандал на ЧМ с Харлан

После того как украинка Ольга Харлан одержала победу над россиянкой Анной Смирновой, саблистка из РФ устроила провокацию. После завершения поединка украинка не пожала сопернице руку. Она выставила вперед шпагу, что-то сказала россиянке и покинула площадку.

После этого Харлан сняли с ЧМ по фехтованию из-за отказа пожать руку россиянке. Россиянка ждала на дорожке дисквалификации украинку, ее делегация демонстративно принесла Смирновой стул.

У Зеленского набросились на FIE и намекнули на то, что подобный поступок указывает на позицию в войне, которую развязал Путин против Украины. "Международная федерация фехтования, следует ли это воспринимать как позицию? Русские деньги не пахнут кровью?" - написал советник главы ОП Михаил Подоляк.

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