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"Спасибо, мама": Тоня Матвиенко обратилась к маме и посвятила ей песню

Алена Кюпели
10 октября 2023, 11:10 обновлено 10 октября, 11:50
Тоня Матвиенко посвятила песню Нине Матвиенко "Соль Земли". Клип вышел в день рождения певицы.
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В день рождения певицы Украина попрощается с ней навсегда, Колаж Главред, фото Instagram/tonya_matvienko

Тоня Матвиенко, дочь певицы Нины Матвиенко, которая скоропостижно скончалась несколько дней назад, выпустила песню в день рождения своей матери, которая не дожила до него два дня.

Соответствующим клипом она поделилась на своем канале на YouTube.

'Эту песню я посвящаю своей маме - Нине Митрофановне Матвиенко - Герою Украины, Народной артистке, лауреату "Шевченковской премии", Патриоту Украины", - пишет артистка.

По ее словам, в эту песню она вложила много души, тепла, любви.

"Это был хороший сюрприз маме на день рождения. К сожалению, обстоятельства бывают сильнее наших планов. Выпуская песню-посвящение "Сок земли" для мамы сегодня, я хочу призвать вас отложить все дела и позвонить по телефону родителям и сказать им "спасибо!". Спасибо за бессонные ночи, спасибо за воспитание и заботу, за мотивацию и поддержку во всем… Я обязательно продолжу мамину традицию популяризировать украинские песни в мире. Делать добро! Уважайте друг друга и свои корни. Спасибо, мама!", — подчеркивает артистка Тоня Матвиенко.

На видео - клип Тони Матвиенко "Соль Земли":

Напомним, 8 октября в возрасте 75 лет скончалась легендарная украинская певица, Герой Украины, Народная артистка Украины со времен СССР, почетная гражданка Киева, обладательница Ордена княгини Ольги II и III степеней Нина Митрофановна Матвиенко.

Ранее также подруги и коллеги вспомнили, какими были последние месяцы жизни Нины Митрофановны.

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Нина Матвиенко
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