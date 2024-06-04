"Сожрем друг друга": путинистка Валерия высказалась о разводе с Пригожиным

Российская певица Валерия, которая в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, решила высказаться на счет разговоров об ее разводе с мужем Иосифом Пригожиным.
В интервью для росСМИ Леди Mail.ru. любительница Путина заявила, что она и ее муж по знаку зодиака Овны, но они смогли ужиться вместе.
"Когда мы встретились с моим мужем, и как только мы обнаружили, что мы два Овна, все говорили: "О, два Овна никогда не уживутся вместе! Это огненные знаки, они слишком энергичные, активные, то есть, что мы сожрем друг друга", – сказала путинистка.
Кто такая певица Валерия?
Валерия — российская эстрадная певица, народная артистка России (2013), народная артистка Чеченской (2017) и Кабардино-Балкарской (2018) республик. Народная артистка ПМР (2016).
18 марта 2022 года выступила в "Лужниках" на митинге-концерте в честь годовщины аннексии Крыма под названием "Zа мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента".
7 января 2023 года, на фоне вторжения России на Украину, Валерия была внесена в санкционный список Украины за "роль в российской пропаганде".
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Отметим, певица Валерия не сдержалась и рассказала об интимной жизни с известным продюсером Иосифом Пригожиным. Певица пожаловалась, что он готов был идти на все ради популярности жены.
А также продюсер-путинист и муж певицы Валерии Иосиф Пригожин решил "насыпать" в адрес Лаймы Вайкуле и других артистов, которые выступают против страны агрессора.
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