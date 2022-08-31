Совсем все плохо с концертами: предательница Королева выступила на открытии детской площадки

Наташа Королева выступила на открытии детской площадки / instagram.com/koroleva__star

Певица украинского происхождения Наташа Королева, похоже, терпит очередной творческий кризис - не самая востребованная артистка и до войны, сейчас и вовсе осталась без концертов даже в стране-агрессоре.

Чтобы как-то выкарабкаться, Королева приняла приглашение выступить на открытии детской площадки в подмосковном поселке, где обитает со стареющим стриптизером-рашистом Тарзаном и сыном.

К ее сооружению, правда, приложила руку и сама певица - когда ее сын был маленьким, в поселке негде было играть маленьким детям. "Крекшино, мой любимый уютный уголок… как здорово, что ты продолжаешь жить своей красивой жизнью, а мы тебе в этом помогаем. Вместе мы сохраняем наследие и изменяем нашу жизнь к лучшему…" - рассказывает певица-предательница в Instagram.

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Дом, судя по всему, это единственное место, где еще готовы слушать песни рашистской русалки.

В комментариях ей напомнили, что страна, которой она продолжает петь дифирамбы, отбирает детство у украинских детей: "В Харькове в парках площадки лучше в разы! Некоторые- были…Пока из Белгорода ракеты не побили их", "Клоунесса, и начинала петь в берете в клеточку, помню помню... а в киевский дворик какая ведет дорожка?? в родном Киеве не хочешь развлечь детей??", "Эх Наташа. А в Украине уже нету площадок, дети в подвалах живут. Забыла ты наверное что ты с Украины. Детей Россия наших убивает, а ты до сих пор там живёшь", "Мой город тоже был красивый и самый лучший....пока мрази не пришли и не уничтожили его....ненавижу".

Напомним, ранее украинская певица Ирина Билык, выступая с благотворительным концертом в Майами, вызвала на сцену маму любительницы "русского мира" и террориста-путина Наташи Королевой, Людмилу Порывай.

Билык заявила, что зять-стриптизер, который поддерживает войну в Украине и зверства российской армии в отношении мирного населения, "г...но". Мама Королевой радостно отреагировала на это известие.

Также сообщалось, что певица украинского происхождения Наташа Королева поделилась очередным нелепым видео из своей жизни, за что тут же была высмеяна. Она решила поздравить всех с Днем семьи видеороликом, на котором вместе с сыном поет, а ее муж танцует.

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