Не зря его теща не любит: выяснилось, как Тарзан использовал Королеву

Наташа Королева, Тарзан, Людмила Порывай / скриншот

Мужа певицы Наташи Королевой Сергей Глушко (Тарзан), которым недовольна мать певицы, очень хорошо устроился, выйдя замуж за артистку.

Блогер Рустам Солнцев в комментарии teleprogramma отметил, что пришел стриптизер на все готовое. Он напомнил, что Тарзан долгое время жил в Майами, заняв апартаменты, которые Наташа Королева купила, еще будучи замужем за композитором.

"Она их заработала — чесом, концертами, "желтыми сплетнями". Желтые тюльпаны, знаете, на дороге не валяются. Это действительно очень красивые апартаменты. Роскошные интерьеры, перед тобой Атлантика, там всегда замечательная погода. И он этим понтовался так, как будто на самом деле приложил к покупке руку и потрудился, чтобы они достались его семье. Тарзан вошел в семью, когда все ништяки были готовы, и стал ими пользоваться. Это я к тому, что Людмила Ивановна, родная мама Наташи Королевой, живет именно в этом городе — Майами. И теперь я вообще с трудом представляю, как эти двое вообще будут встречаться", - поделился блогер.

Видео дня

Напомним, ранее украинская певица Ирина Билык, выступая с благотворительным концертом в Майами, вызвала на сцену маму любительницы "русского мира" и террориста-путина Наташи Королевой, Людмилу Порывай.

Билык заявила, что зять-стриптизер, который поддерживает войну в Украине и зверства российской армии в отношении мирного населения, "г...но". Мама Королевой радостно отреагировала на это известие.

Также сообщалось, что певица украинского происхождения Наташа Королева поделилась очередным нелепым видео из своей жизни, за что тут же была высмеяна. Она решила поздравить всех с Днем семьи видеороликом, на котором вместе с сыном поет, а ее муж танцует.

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