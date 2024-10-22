Совсем не узнать: дочь предательницы Ани Лорак стала ее копией

Кратко:
- Дочь предательницы Лорак показалась впервые за долгое время
- София стала похожей на маму
Дочь когда-то украинской певицы, а теперь предательницы Ани Лорак – 13-летняя София приехала на сьемки вокального шоу в стране-оккупанте РФ.
На своей странице в соцсетях запроданка опубликовала кадры, как ее собирают на сьемки, где была и София.
Артистка была в белом костюме и серебристых туфлях, а София в оверсайз джинсах и свитере черного цвета. Поклонники в который раз отметили, что девочка выглядит старше своих лет и стала похожей на маму.
Напомним, предательница родила Софию от украинского бизнесмена турецкого происхождения Мурата Налчаджиоглу, но рассталась с ним, узнав про его измену. Хотя ходят слухи, что брак распался из-за того, что Лорак выбрала сторону страны-оккупанта РФ, а Мурат поддержал Украину, где сейчас живет и развивает свой бизнес.
Кто такая Ани Лорак?
Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.
Ани Лорак - последние новости по теме
Отметим, ранее украинская олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева рассказала про трагедию с кумой Ани Лорак. Много лет они были близкими подругами, но теперь спортсменка разочарована продажностью Каролины Куек.
А также стало известно, что Ани Лорак прервала траур по своему отцу ради вечеринки. Певица без намека на скорбь заявилась на День рождения певца-путиниста Филиппа Киркорова.
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