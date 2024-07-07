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Совсем испорченная: путинистка Валерия становится алкоголичкой

Алена Кюпели
7 июля 2024, 00:25
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Путинистка Валерия частенько расслабляется в компании своих близких друзей.
певица Валерия
Певица Валерия скоро сядет на стакан/ коллаж: Главред, фото: t.me/valeriyaofficial

Певица Валерия, которая в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, спивается.

По крайней мере, так считает композитор Виктор Дробыш, человек из близкого окружения певицы. По его словам, путинистка частенько расслабляется в компании своих близких друзей.

Она выпивает крепкий алкоголь и ругается матом, пишет пропагандистское издание 7 Дней. "Валерия выпивает, может себе позволить. Она была совсем испорченная одно время, не пила ничего. Но теперь наша дружба делает ее человеком. Она может и красненького махнуть. Даже как-то матом ругалась. Я думаю, что лет пять и она сядет на стакан", - говорит он.

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Кто такая певица Валерия?

Валерия — российская эстрадная певица, народная артистка России (2013), народная артистка Чеченской (2017) и Кабардино-Балкарской (2018) республик. Народная артистка ПМР (2016).
18 марта 2022 года выступила в "Лужниках" на митинге-концерте в честь годовщины аннексии Крыма под названием "Zа мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента".
7 января 2023 года, на фоне вторжения России на Украину, Валерия была внесена в санкционный список Украины за "роль в российской пропаганде".

Певица Валерия - последние новости по теме

Отметим, недавно Иосиф Пригожин пожаловался, что его волнует зависимость жены Валерии на счет контроля питания. Продюсер отметил, что артистка даже в ресторане взвешивает еду, чтобы не переесть.

А также Иосиф Пригожин поделился, что он с Валерией слишком разные. У певицы свой взгляд на мир. Также он утверждает, что супруга всегда на его стороне, а их отношения построены на уважении и поддержке.

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