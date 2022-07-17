"Совок" головного мозга: расплывшаяся Наташа Королева нацепила пионерскую символику со своим лицом

Наташа Королева опозорилась инфоцыганством / instagram.com/koroleva__star

Певица украинского происхождения Наташа Королева отвернулась от Украины, когда в стране началась полномасштабная война, и решила остаться на "насиженном" месте в стране-агрессоре.

Но, очевидно, цена за предательство оказалась крайне невысока. Концертов у Королевой сейчас нет, и она решила заняться инфоцыганством: за деньги она предлагает курс под названием "Стань Королевой", во время которого артистка будет делиться своими секретами красоты.

"Не знаешь сам - научи другого", - очевидно подумала Королева, которая долгие годы безуспешно борется с лишним весом. Начало первых продаж своих чудо-курсов она анонсировала странным роликом, который выложила на своей странице в Instagram.

На нем певица дефилирует в цветастых штанах и футболке с советской красной звездой, на которой, вместо профиля Ленина, ее собственное лицо.

В комментариях такой ход конем от киевской "русалки" сочли натуральным мракобесием:

"Королева уже очень раздражает".

"Так плохо с деньгами?"

"А че? За песни не платят? Раньше ж пела"

"Боже, Королева тоже ударилась в инфоцыганство, это уже позорно, денег что ли мало".

"Дебилизм во всей красе".

"Очень надо Тарзанчика содержать))))"

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Ранее Дмитрий Гордон жестко высмеял пророссийскую певицу Наташу Королеву за нелепое фото в "костюме Евы", намекнув на ее не очень высокий интеллект.

Также любительница Путина и 9 мая украинка Наташа Королева решила подзаработать на недавней смерти солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова. В частности, она обратилась к своим подписчикам в Instagram, заявив, что его смерть была предопределена.

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