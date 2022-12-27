Совершенно не узнать: пухленькая актриса Мело из Постучись в мою дверь удивила внешним видом

Актриса рассказала, что ей удалось сбросить около двух десятков килограммов.

Мело / Кадр из сериала Постучись в мою дверь

Знаменитая турецкая актриса Эльчин Афаджан удивила своим видом. Многие помнят разговорчивую и мечтательную подругу Эды в сериале Постучись в мою дверь. Пухлощекая Мело очаровала зрителей. Однако она все же решила расстаться с лишним весом.

Недавно артистка опубликовала новую серию снимков в соцсетях. Поклонники ахнули, увидев, что девушка изменилась до неузнаваемости.

Актриса рассказала, что ей удалось сбросить около двух десятков килограммов.

Во время съемок нашумевшего сериала Постучись в мою дверь исполнительница роли Мело говорила, что не представляет своей жизни без тренировок. Оказалось, что ради этого образа артистке пришлось поправиться.

Мело / Кадр из сериала Постучись в мою дверь

Когда съемки завершились, она начала работать над тем, чтобы вернуться в прежнюю форму - и ей это удалось.

Актриса Эльчин Афаджан / instagram.com/elciinafacan

Эльчин Афаджан / instagram.com/elciinafacan

Напомним, в 2020 году на экраны вышел турецкий комедийно-драматический сериал Постучись в мою дверь, который рассказывал историю любви между эмоциональной и взрывной Эдой Йылдыз и хладнокровным Серканом Болатом.

После первого сезона уже между актерами завязался настоящий роман. Они не комментировали свои отношения в прессе, однако в социальных сетях оставляли друг другу романтические послания. Позже стало известно, что пара рассталась.

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