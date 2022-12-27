Совершенно не узнать: пухленькая актриса Мело из Постучись в мою дверь удивила внешним видом

Знаменитая турецкая актриса Эльчин Афаджан удивила своим видом. Многие помнят разговорчивую и мечтательную подругу Эды в сериале Постучись в мою дверь. Пухлощекая Мело очаровала зрителей. Однако она все же решила расстаться с лишним весом.
Недавно артистка опубликовала новую серию снимков в соцсетях. Поклонники ахнули, увидев, что девушка изменилась до неузнаваемости.
Актриса рассказала, что ей удалось сбросить около двух десятков килограммов.
Во время съемок нашумевшего сериала Постучись в мою дверь исполнительница роли Мело говорила, что не представляет своей жизни без тренировок. Оказалось, что ради этого образа артистке пришлось поправиться.
Когда съемки завершились, она начала работать над тем, чтобы вернуться в прежнюю форму - и ей это удалось.
Напомним, в 2020 году на экраны вышел турецкий комедийно-драматический сериал Постучись в мою дверь, который рассказывал историю любви между эмоциональной и взрывной Эдой Йылдыз и хладнокровным Серканом Болатом.
После первого сезона уже между актерами завязался настоящий роман. Они не комментировали свои отношения в прессе, однако в социальных сетях оставляли друг другу романтические послания. Позже стало известно, что пара рассталась.
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