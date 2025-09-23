Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Состояние такое себе: тяжелобольной заслуженный артист Украины вышел на связь

Кристина Трохимчук
23 сентября 2025, 17:02
104
Коллеги актера Дмитрия Завадского передали его благодарность поклонникам.
Дмитрий Завадский
Актер Дмитрий Завадский передал сообщение из больницы / коллаж: Главред, фото: Театр Франко

Вы узнаете:

  • Как чувствует себя Дмитрий Завадский
  • Что он сказал своим коллегам и фанатам

Заслуженный артист Украины Дмитрий Завадский, который недавно перенес инсульт, обратился к поклонникам из больницы. Его слова передала Нина Сулима в Facebook.

Коллега известного актера театра, кино и дубляжа рассказала, что навещала Завадского в больнице и даже смогла с ним поговорить. По ее словам, Дмитрий передавал свою благодарность всем, кто сочувствовал и присоединился к сбору на его лечение,

видео дня

"Была у него вчера, была сегодня, Димуся очень благодарен нам всем!", - написала Сулима.

Дмитрий Завадский
Дмитрий Завадский поблагодарил поклонников / фото: facebook.com, Дмитрий Завадский

В то же время другие коллеги актера не спешат с положительными новостями. В частности актриса Алиса Гурьева, которая одна из первых сообщила о горе в семье актера, рассказала, что сейчас состояние Дмитрия Завадского все еще тяжелое и положительных сдвигов нет.

"Сейчас Дима до сих пор остается в больнице. Состояние такое себе. Вчера я открыла банку и не успеваю следить за количеством помощи, которую вы бросаете. Эти деньги, что на моей банке, пойдут на реабилитацию Димы", - сообщила Алиса.

Алиса Гурьева о состоянии Дмитрия Завадского
Алиса Гурьева о состоянии Дмитрия Завадского / фото: facebook.com, Алиса Гурьева

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что заслуженный артист Украины Дмитрий Завадский внезапно попал в больницу с подозрением на инсульт. Коллеги актера рассказали, что легенда украинского дубляжа находится в тяжелом состоянии и попросили помощи у неравнодушных фанатов.

Также известный американский актер Брэд Эверетт Янг попал в автокатастрофу и умер от полученных травм. Янг смотрел фильм и ехал один по шоссе 134, когда в его машину врезался автомобиль, двигавшийся во встречном направлении. Янг был постоянным гостем голливудских красных дорожек.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Дмитрий Завадский

Дмитрий Завадский - украинский актер театра, кино и дубляжа. Заслуженный артист Украины (2017), сообщает Википедия.

Окончил Драматическую студию Ивана Франко по специальности "режиссура". Актер Киевского национального академического драматического театра имени Ивана Франко. Работает в дубляже с 1996 года. Озвучил сотни ролей на украинском и русском для студий и телеканалов "1+1", "Le Doyen", "Пилот", "Постмодерн" и других.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Уничтожены установки, которыми били по Украине: мощная атака на "Искандеры" в РФ

Уничтожены установки, которыми били по Украине: мощная атака на "Искандеры" в РФ

18:20Война
Трамп выступил с речью на Генассамблее ООН - что он сказал об Украине и России

Трамп выступил с речью на Генассамблее ООН - что он сказал об Украине и России

17:26Война
Почему США не вводят санкции против России - Рубио назвал реальную причину

Почему США не вводят санкции против России - Рубио назвал реальную причину

17:13Война
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар и евро безумно взлетели вверх: новый курс валют на 23 сентября

Доллар и евро безумно взлетели вверх: новый курс валют на 23 сентября

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Ракам - награда, Львам - перемены, Девам - разочарование

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Ракам - награда, Львам - перемены, Девам - разочарование

Карта Deep State онлайн за 23 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 23 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 24 сентября: Львам - неприятное событие, Стрельцам - прибыль

Гороскоп на завтра 24 сентября: Львам - неприятное событие, Стрельцам - прибыль

Кого ждет особая судьба и предназначение: ответ спрятан в дате рождения

Кого ждет особая судьба и предназначение: ответ спрятан в дате рождения

Последние новости

18:20

Уничтожены установки, которыми били по Украине: мощная атака на "Искандеры" в РФ

18:18

Преемник Путина: названа неожиданное имя и главное условие смены властиВидео

17:55

Быстрое и очень вкусное блюдо: рецепт салата Венеция

17:39

Дочь Пескова сбежала из России за день до "большой войны" – СМИ

17:34

Если человек пропал без вести, как за него молиться: священник ответилВидео

Новые удары РФ грозят не только Польше, а десятку стран НАТО, они будут более кровавыми – СвитанНовые удары РФ грозят не только Польше, а десятку стран НАТО, они будут более кровавыми – Свитан
17:26

Трамп выступил с речью на Генассамблее ООН - что он сказал об Украине и РоссииВидео

17:26

Как и где правильно хранить яйца: неожиданный ответ удивит бывалых хозяекВидео

17:13

Почему США не вводят санкции против России - Рубио назвал реальную причину

17:10

Никак не из-за внешности: ТОП-4 неочевидных признака, что вы очаровываете людей

Реклама
17:02

Все в огне, много пострадавших, есть погибший: РФ безжалостно атаковала ЗапорожьеФотоВидео

17:02

Состояние такое себе: тяжелобольной заслуженный артист Украины вышел на связь

16:46

"Критическая ошибка": трихолог объяснила, как правильно мыть волосы

16:34

Россия готовит новую массированную атаку по Украине - названы возможные цели удара

16:33

Заключение до 10 лет и взыскания: украинцев начали штрафовать за "уборку"

16:26

Его считают "отцом гривни": в США умер украинский художник Василий Лопата

16:23

Авто не реагирует на ключ - что делать и как понять, что иммобилайзер "умер"Видео

16:21

РФ придумала новый способ, как победить Украину: что задумали российские оккупантыВидео

16:06

HBO Max в Украине: топ 5 сериалов, которые стоит смотреть в первую очередьВидео

15:38

Цена превысила 550 гривен: в Украине резко подорожал популярный продукт

15:24

"Заблокировано": полиция Нью-Йорка задержала Макрона из-за Трампа, странное видео

Реклама
15:17

В Украине стремительно растут цены на ключевые продукты - что подорожало больше всего

15:16

Российские Ту-95 уже в зоне пусковых рубежей: есть угроза ракетного удара по Украине

15:00

Убирать или нет: что делать с гнилыми яблоками на участкеВидео

14:55

Партию Порошенко раздирают скандалы: отдых на Мальдивах, часы за $50 тысяч и ОПЗЖ в руководстве, – эксперт

14:47

Удары Tomahawk по Алабуге и Ижевску: Свитан об ответе Запада на провокации РФВидео

14:45

"Да плевать я хотела": в Молдове запретили советскую комедию, в РФ отреагировали

14:40

Их носили легендарные воины и гетманы - какие фамилии выдают казацкое происхождение

14:37

Может убить животное: клинический случай доказал, какой продукт нельзя давать котам

14:22

Проговорился: Дмитрий Монатик случайно раскрыл, кто родится у известной певицыВидео

14:20

Рыбак с Киевщины поймал карпа-гиганта весом почти 31 кг: удивительные кадры

14:09

Область Украины с наибольшим количеством соседей: простой вопрос взорвал TikTok

14:03

Заморозки ударят в Украине: украинцам выдали важное предупреждение

13:58

Главный секрет Путина: какой на самом деле рост у российского диктатора

13:40

"Путин уже будет не нужен": названо главное условие переворота в КремлеВидео

13:39

Мужчина купил в секонд-хенде куртку и проверил карманы: находка удивила

13:35

"НАТО вряд ли отпетляет": Свитан назвал девять стран, которым угрожают атаки РФВидео

13:30

Почему собака гоняется за хвостом: специалист назвал три причины

13:04

Шоу Джимми Киммела теперь снова будет в эфире - детали

12:56

Еще не выкарабкалась: Кейт Миддлтон пришлось принять тяжелое решение

12:52

На грани катастрофы: The Telegraph о пике угрозы ядерной войны

Реклама
12:47

Почему 24 сентября нельзя занимать деньги: какой церковный праздник

12:32

Как не сделать кухню устаревшей: пять главных ошибок

12:22

Киевстар ТВ на Поляне ВДНХ: состоялся благотворительный показ культовой ленты "Грязные танцы"

12:02

Штраф до 25 тысяч долларов, или тюрьма: почему в Канаде нельзя собирать грибы

12:00

Путин меняет курс, ему грозит дворцовый переворот - Курносова

11:56

Можно ли прикасаться к грибам в лесу и чем это грозит: мифы и реальностьВидео

11:47

Покушение на Трампа: пилота вертолета президента США пытались ослепить лазером

11:41

Победители Евровидения неожиданно обратились к украинцам: что они сообщилиВидео

11:36

Украина рискует медленно проиграть: немецкий историк озвучил два сценария войны

11:21

Максим Галкин оказался по уши в долгах - что произошло

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять