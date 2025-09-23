Состояние такое себе: тяжелобольной заслуженный артист Украины вышел на связь

Коллеги актера Дмитрия Завадского передали его благодарность поклонникам.

Актер Дмитрий Завадский передал сообщение из больницы / коллаж: Главред, фото: Театр Франко

Заслуженный артист Украины Дмитрий Завадский, который недавно перенес инсульт, обратился к поклонникам из больницы. Его слова передала Нина Сулима в Facebook.

Коллега известного актера театра, кино и дубляжа рассказала, что навещала Завадского в больнице и даже смогла с ним поговорить. По ее словам, Дмитрий передавал свою благодарность всем, кто сочувствовал и присоединился к сбору на его лечение,

"Была у него вчера, была сегодня, Димуся очень благодарен нам всем!", - написала Сулима.

Дмитрий Завадский поблагодарил поклонников / фото: facebook.com, Дмитрий Завадский

В то же время другие коллеги актера не спешат с положительными новостями. В частности актриса Алиса Гурьева, которая одна из первых сообщила о горе в семье актера, рассказала, что сейчас состояние Дмитрия Завадского все еще тяжелое и положительных сдвигов нет.

"Сейчас Дима до сих пор остается в больнице. Состояние такое себе. Вчера я открыла банку и не успеваю следить за количеством помощи, которую вы бросаете. Эти деньги, что на моей банке, пойдут на реабилитацию Димы", - сообщила Алиса.

Алиса Гурьева о состоянии Дмитрия Завадского / фото: facebook.com, Алиса Гурьева

Ранее Главред сообщал, что заслуженный артист Украины Дмитрий Завадский внезапно попал в больницу с подозрением на инсульт. Коллеги актера рассказали, что легенда украинского дубляжа находится в тяжелом состоянии и попросили помощи у неравнодушных фанатов.

Также известный американский актер Брэд Эверетт Янг попал в автокатастрофу и умер от полученных травм. Янг смотрел фильм и ехал один по шоссе 134, когда в его машину врезался автомобиль, двигавшийся во встречном направлении. Янг был постоянным гостем голливудских красных дорожек.

О персоне: Дмитрий Завадский Дмитрий Завадский - украинский актер театра, кино и дубляжа. Заслуженный артист Украины (2017), сообщает Википедия. Окончил Драматическую студию Ивана Франко по специальности "режиссура". Актер Киевского национального академического драматического театра имени Ивана Франко. Работает в дубляже с 1996 года. Озвучил сотни ролей на украинском и русском для студий и телеканалов "1+1", "Le Doyen", "Пилот", "Постмодерн" и других.

