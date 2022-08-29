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Соседов требует поставить на колени вернувшегося в Россию Меладзе

29 августа 2022, 09:20

Скандальный критик нашел себе новую "жертву" в лице российского певца.

Валерий Меладзе, Сергей Соседов
Валерий Меладзе, Сергей Соседов / скриншот

Певец Валерий Меладзе, который выступил против войны, но вернулся в Россию, стал "жертвой" Сергея Соседова. Музыкальный критик всячески пытается очернить осуждающих вторжения РФ в Украину звезд.

Соседов заявил, что звезды не должны высказываться на политические темы. У артистов одна задача – петь. Также он устроил истерику.

"Я бы их всех закрыл, тех, кто там что-то вякает против России. Всем бы перекрыл кислород! Всех надо приводить в чувство, потому что обнаглели, все эти Хаматовы и Меладзе. Не пускал бы я их сюда назад, либо же пускал, но, чтобы стояли на коленях и били челом", - не унимался Соседов.

Видео дня

Напомним, российский певец Валерий Меладзе, который поддержал Украину в войне против России, вернулся в РФ и отыграл свой концерт, впервые за долгое время. Кадры с концерта Меладзе, который, кстати, прошел с аншлагом, опубликовали пользователи интернета.

Напомним, ранее в России сообщили о расставании звездной пары Веры Брежневой и Константина Меладзе.

По словам блогера, которая и озвучила эту информацию, какой-то приближенный к семье человек сообщил, что проблемы в семье были давно и вот пара приняла решение расстаться. Также стало известно, что пара никак не комментирует свои отношения.

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Автор: Сергей Кущ
Валерий Меладзе Сергей Соседов
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