Ведущая "1+1" Соломия Витвицкая рассказала, как закрутился роман с ее мужем-военным

Соломия Витвицкая рассказала, как полномасштабное вторжение коренным образом изменило ее личную жизнь и подарило любовь с военным.

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Соломия Витвицкая рассказала о личной жизни / коллаж: Главред, фото: instagram.com/solomiyavitvitska/

В конце февраля ведущая "1+1 Марафон" и ТСН Соломия Витвицкая впервые показала своего возлюбленного – военнослужащего Алексея.

Эксклюзивно в проекте "Песня моей жизни" на "1+1 Украина" ведущая рассказала о знакомстве с любимым, отношениях на расстоянии и предложении руки и сердца.

Вчера на телеканале "1+1 Украина" показали третий эпизод проекта "Песня моей жизни" с ведущей Екатериной Осадчей. По правилам проекта, звездные участники и лидеры мыслей загадывают песни, которые ассоциируются у них с определенным важным периодом жизни, а украинские артисты исполняют их на сцене. Звезды должны угадать – кто какую песню заказал и с какой историей она может быть связана. В этом эпизоде появились телеведущая "1+1 Марафон" и ТСН Соломия Витвицкая, певец и военный Виталий Козловский, актеры Артемий Егоров и Ксения Мишина.

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Соломия Витвицкая заказала песню "Вільна" в исполнении Тины Кароль и Юлии Саниной. Телеведущая рассказала, что эта песня ассоциируется у нее с началом новой главы в личной жизни, и с путешествием с подругами в Одессу.

"Я как раз развелась, мои подруги в этом путешествии на тот период тоже были свободными. Поэтому "Вільна" стала саундтреком этой поездки. Песня такая жизнеутверждающая: "Я не боюсь, теперь я свободна". И она очень отзывалась мне в тот момент. Все равно, развод – это сложный этап в жизни каждого человека. Само решение дается непросто, а потом пережить этот момент непросто", – рассказала Соломия.

Однако ведущая убеждена, что развод – это определенный этап, который приводит к чему-то новому, в случае Соломии – к новой любви. Новые чувства появились в неожиданный момент – во время полномасштабного вторжения, когда ведущая активно помогала военным. Однажды ей написал и Алексей с запросом о помощи для его батальона.

"Сейчас мое уже сердце не свободно, избранника зовут Алексей, он служит в ВСУ. И как раз это нас и привело, потому что до полномасштабной войны мы виделись, возможно, дважды на днях рождения общих друзей, но в принципе не общались. Когда его подразделению требовались генераторы, еще какие-то вещи, он ко мне обратился, как к волонтеру. Я многим военным помогаю и помогала, постоянно нахожусь на связи, потому что все время возникают новые запросы. Когда Алексей поехал на Бахмутское направление, я его подразделению и другим привозила помощь.

Любовь – это то чувство, которое нас окрыляет, вдохновляет и неизвестно никогда, где ты его встретишь. Предугадать ничего невозможно, но так произошло. Мы ничего не планировали, но чувство загорелось", – дополняет ведущая.

Сейчас с любимым Соломия общается в месседжерах или по видеосвязи, личные свидания встречаются не часто.

"У него было 2 тяжелые контузии, когда он вернулся на ротацию, то проходил лечение. По решению ВЛК (военно-врачебная комиссия) – отпуск. Врачи рекомендовали термальные воды, мы выбрали Закарпатье. У нас была просто возможность побыть вместе. И я сейчас понимаю многих украинок – очень тяжело, жить на расстоянии, особенно когда все еще в таком, конфетно-цветочном периоде. Очень жду его с победой домой и надеюсь, что она как можно скорее", – говорит Витвицкая.

Полный эпизод по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=zNAujVxppfE

Дистрибьютором этого форматного проекта компания ITV Studios. Производством проекта будет заниматься команда 1+1 media Big Brave Events во главе с продюсером Владимиром Завадюком. Партнер проекта – FILM.UA Group.

Саундтреком самой программы "Песня моей жизни" стала песня "Говори" певицы Марты Липчей, и благодаря инициативе Марты в проекте появилась особая благотворительная рубрика под названием "Мечта ради жизни". В ней телезрителей ждет 10 отдельных историй об обычных людях, вдохновляющих всю Украину. Это истории военных, волонтеров, психологов, а также людей, которые были на фронте или видели войну своими глазами. В каждом эпизоде Марта Липчей и ведущая проекта Екатерина Осадчая при поддержке мецената Андрея Мацолы делают конкретные дела для героев рубрики – и для них это часто настоящие чудеса, которые помогают осуществить их мечты.

Смотрите "Песню моей жизни" по воскресеньям в 21:00 на телеканале "1+1 Украина".

Кто такая Соломия Витвицкая? Украинская телеведущая, журналистка, ведущая проекта "ТСН" на телеканале 1+1, сообщает Википедия.

Добавим, недавно Соломия Витвицкая рассказала о причине, по которой демобилизировался ее бывший муж Влад Кочатков.

А также Соломия Витвицкая показала фото, на которых позирует с братом-красавцем в кафе. Уютные кадры журналистка украсила эмодзи сердечек и поцелуев.

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