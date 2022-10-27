'Солнышко любит правду': Ани Лорак и Слава Каминская обменялись любезностями

Ани Лорак похвалила песню Каминской - певица отреагировала / instagram.com/babaslavka, instagram.com/anilorak

Украинская певица Слава Каминская недавно выпустила песню под названием Божевільна. Ее радует, что ее музыкальное творение уходит в массы, поэтому репостит на своей странице в Instagram все реакции на песню.

Примечательно, но с выходом новой песни Каминскую поздравила Ани Лорак, которую ранее Слава пыталась оправдать за молчание о войне в Украине.

Лорак оставила на своей странице ссылку на песню Каминской с подписью: "С премьерой!", и с эмодзи поцелуя. Слава в свою очередь сделала репост художества Куек с припиской: "Солнышко нас любит просто так, Солнышко любит правду и не любит вранья".

Подписчики певицы негативно отнеслись к такому обмену любезностями Каминской с предательницей. На что певица поспешила ответить на своей странице в Instagram, что и сама удивлена такой реакцией Лорак, и выкладывает реакции на песню даже тех, кто не имеет отношение к украинской музыке, сделав акцент на слове "сейчас".

"Солнышко любит правду и не любит вранья!" это фраза, которую я пою неделями! И когда я что-то напеваю - в жизни происходят соответствующие вещи) Лицемерие и подхалимство ненавижу! Моя премьера "Божевільна" зацепила даже тех, кто СЕЙЧАС к украинской музыке не имеет никакого отношения. Я настолько в шоке от этого. Что буду рассказывать о каждом странном инциденте у себя на странице в Instagram. Возможно, я действительно своей музыкой могу кому вернуть шарики за ролики. Хотя нужно ли? Вопрос риторический. Поэтому повторю: Я за ПРАВДУ и против ЛЖИ! PS: Репостну каждого! Україна понад усе! ПТН та рф ПНХ!" - написала Каминская.

Ани Лорак похвалила песню Каминской - певица отреагировала / instagram.com/babaslavka, instagram.com/anilorak

Ранее предательница Лорак "вышла из спячки" и сообщила о выпуске новой песни на русском языке. О войне в Украине она продолжает молчать, однако уже и в РФ на нее стали косо смотреть.

Не принимают Ани Лорак и в Европе - после отмены ее концертного тура, критик-рашист Соседов заявил, что певицу поместили в некоторое подобие "расстрельного списка".

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