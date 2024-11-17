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Солистка Kazka намекнула на беременность: "Не замечаете"

Анна Подгорная
17 ноября 2024, 14:31
177
Александра Зарицкая интригует фанатов радостными новостями.
Александра Зарицкая
Александра Зарицкая новости - Зарицкая в новом видео спровоцировала слухи о беременности / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kazka.band

Кратко:

  • Зарицкая показала фрагмент нового клипа
  • В кадре поклонники заметили намеки на свадьбу и/или беременность звезды

Украинская певица и солистка группы Kazka Александра Зарицкая наделала шума в Сети тизером к ее новому треку "Мушлі". Внимание поклонников привлек не только чувственный образ артистки.

В своем блоге в Instagram Зарицкая опубликовала короткий ролик, в котором позирует полуобнаженной в ракушке - тело Александра прячет за тонкой тканью, которая мягко обволакивает ее изгибы. Видео она сопроводила интригующей надписью: "Ничего не замечаете на этом видео?"

В комментариях фанаты заметили, что на безымянном пальце певицы красуется кольцо. Из этого многие сделали вывод, что звезда могла сыграть тайную свадьбу с возлюбленным.

Вторая версия: возможная беременность Зарицкой - певица позировала в ракурсах, в которой ее живот был скрыт от камеры. К тому же она пообещала, что скоро покажет фотографии, которые для ее сделала Луиза Аветисян - фотограф, которая специализируется на "беременных" фотосессиях. Ее услугами, к примеру, пользовались Евгений Кот и Наталья Татаринцева, когда ожидали появления на свет своего первенца.

Смотрите видео с Александрой Зарицкой в ракушке:

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Кто такая Александра Зарицкая?

Александра Зарицкая - украинская певица, солистка группы "KAZKA" (с 2017 года). Участница шоу "Голос страны" (4 сезон - как участница, 12 сезон - тренер команды "Второго шанса"), "Х-фактор" (8 сезон - заняла 7 место в составе группы "KAZKA") и "Танцы со звездами-8".

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