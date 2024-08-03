Солистка А-студио стала мамой в третий раз и показала фото малышки

Солистка российской группы А-студио, грузинская певица Кэти Топурия родила третьего ребенка от российского бизнесмена Льва Деньгова, который несколько лет назад бросил первую жену с умирающим ребенком.
Как написала она на своей странице в Instagram, она стала мамой девочки Николь. Как известно, певица уже растить дочь Оливию от первого брака, а также сына Адама от нынешнего.
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Муж Кэти Топурии ранее оказался героем скандала, когда о нем написала его бывшая жена. Оказывается, что мужчина бросил свою жену, в то время, как у них умирала маленькая дочь.
Кто такая Кети Топурия
Кети Топурия - грузинская и российская певица, вокалистка группы "А’Студио". С ноября 2020 года состоит в официальном браке с Львом Деньговым. В 2021 году у пары родился сын Адам. В 2024 году у пары родилась дочь Николь.
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Напомним, ранее Кэти Топурия родила мальчика. Она родила в московском роддоме, и сразу же опубликовала фото с ним на своей странице в Instagram. Она назвала имя и дату рождения. "Adam 21/01/21", - написала она на фото, на котором запечатлена ее рука и маленькие ножки новорожденного малыша.
Также ранее Кети Топурия родила мальчика. Она родила в московском роддоме, и сразу же опубликовала фото с ним на своей странице в Instagram.
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