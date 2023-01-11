София Налчаджиоглу каникулы проводит с папой - он старается организовать единственной дочери лучшие развлечения.

Мурат Налчаджиоглу и его дочь София отправились на отдых в Париж / instagram.com/muratnalca

Пока Ани Лорак закапывает себя в землю глупыми постами с претензией на глубокомысленность в социальных сетях, ее бывший муж, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, проводит время с их совместной и единственной дочерью Софией.

11-летняя девочка отправилась с папой и его новой семьей в Париж. Это не первое подобное путешествие: Мурат никуда не двигается без новой избранницы - украинской визажистки Лилии Реус.

У Реус также есть дочь, с которой София, похоже, неплохо ладят. Так в вчетвером они пошли покорять столицу любви. На странице Налчаджиоглу в Instagram появились милые семейные кадры.

После короткого дорожного путешествия Мурат, София и Лилия с дочерью заселились в гостиницу, а затем пошли к Эйфелевой башне, на фоне которой сделали милое сэлфи.

До этого семья отдыхала в Швейцарии. Где продолжится евротур бывшего мужа Лорак и их дочери, пока неизвестно.

Мурат Налчаджиоглу с новой семьей и дочерью Софией отдыхает во Франции / instagram.com/muratnalca

Напомним, Ани Лорак на 11 месяце полномасштабной войны в Украине, которую развязала РФ, вспомнила, что она - украинка.

Ранее запроданка Лорак жаловалась на то, что она стала очень одинока и скучает по своим родственникам, которые, очевидно, остались в Украине. О том, что этих же родственников бомбит страна, которой она продалась, Каролина Куек умалчивает.

В отличие от нее, ее бывший муж, Мурат Налчаджиоглу, проявляет любовь и уважение к Украине - турецкий бизнесмен рассказал, почему остается в стране во время войны и занимается благотворительностью.

Другие новости: