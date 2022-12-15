Бывшего мужа Ани Лорак засыпали вопросами про предательницу: "Сложно понять, что делать"

Мурат Налчаджиоглу проявил к Украине больше любви, чем его экс-супруга.

Мурат Налчаджиоглу и Лилия Реус выезжали из Украины, однако летом вернулись / instagram.com/muratnalca

Мурат Налчаджиоглу встретил 24 февраля с семьей в Украине. Турецкий бизнесмен поделился на своей странице в Instagram воспоминаниями о том, каким было начало полномасштабной войны для него.

Мужчина был поражен сплоченностью украинского народа, тогда как у него самого первые недели прошли в состоянии полного непонимания, что делать дальше.

"24 февраля, когда все началось, и в первые недели было сложно понять, что делать. У меня было понимание – своих близких надо отвезти в безопасное место", - рассказывает бывший муж Ани Лорак. Мужчина рассказал, что сперва он, его новая возлюбленная, украинская визажистка Лилия Реус, ее дочь, другие родственники и домашние животные отправились на Закарпатье, затем - в Румынию, откуда поехали на родину Мурата.

В комментариях к видео подписчики хвалят Налчаджиоглу за смелость и любовь к Украине. Однако также надеются получить от него хоть какие-то ответы о предательнице Ани Лорак. Впрочем, Мурат, как настоящий мужчина, даже после публичного позора бывшей жены, не позволяет себе говорить о ней плохо.

"Молодец, а Королина позорница!", "Как Каролина может петь для убийц, для тех, кто пришел убивать нас? Лучше бы Господь Бог забрал у нее голос!", "Я восхищаюсь вами. Так выучить язык, поехать в другую страну и так ее полюбить. Вы умничка", - пишут турецкому бизнесмену в комментариях.

Напомним, ранее солист рок-группы "Антитела" Тарас Тополя, который практически сразу после полноценного российского вторжения в Украину вступил в тероборону, рассказал о том, как едва не погиб в бою, когда попал под ракетный удар.

Также популярный телеведущий Даниэль Салем рассказал о том, как на фронте прощался с жизнью - военный был готов совершить самоубийство, чтобы не попасть в руки к врагу.

Другие новости: