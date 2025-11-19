София Ротару вышла на связь после удара РФ по Тернополю - что она сделала

Легендарная певица почтила память жертв российского удара.

София Ротару отреагировала на атаку РФ по Тернополю / коллаж: Главред, фото: instagram.com, София Ротару, t.me/dsns_telegram

София Ротару отреагировала на российский удар по Тернополю

Что она сказала

Легендарная украинская певица София Ротару вышла на связь в Instagram после ужасающей атаки террористической РФ по городу Тернополь. По последней информации обстрел унес жизни 25 человек.

Певица решила почтить память жертв трагедии и напомнить миру о преступлениях российской армии. В соцсетях Ротару показала разрушенный многоэтажный дом, в который случился "прилет", черно-белым фильтром. Внизу фотографии была добавлена свечка в память о всех погибших в следствии этой атаки.

"Тернополь. 19.11.2025", — гласит подпись к фото последствий обстрела.

София Ротару - реакция на удар по Тернополю / фото: instagram.com, София Ротару

Удар РФ по Тернополю — что известно

Российская армия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Украине в ночь на 19 ноября. Враг использовал большое количество дронов, направленных, главным образом, на западные области. По Тернополю были применены крылатые ракеты Х-101, выпущенные самолетами стратегической авиации. В результате ударов по жилым домам Тернополя количество жертв среди мирного населения достигло 25 человек.

Последствия атаки РФ по Тернополю - смотреть видео:

София Ротару / инфографика: Главред

О персоне: София Ротару София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).

В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".

