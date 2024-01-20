София Ротару поделилась нежным "молодым" фото с мужем

Легендарная украинская поп-певица София Ротару, которая очень редко выходит на связь с фанатами и уже много лет хранит молчание по поводу событий из своей жизни и войне в Украине, поделилась старым фото.
На своей странице в Instagram, певица опубликовала изображение со своей молодости. На нем она позирует со своим умершим супругом Анатолием Евдокименко. "Помню, скучаю, люблю", - написала артистка.
Сейчас ее мужу исполнилось бы 86 лет. Евдокименко и Ротару прожили в браке 34 года, пока в 2002 году он не скончался от инсульта. После смерти мужа артистка осталась верна ему и больше не вышла замуж.
Напомним, ранее Ротару решила поздравить своего сына Руслана Евдокименко и его супругу Светлану с годовщиной брака. Отпрыск легендарной певицы с женой уже 30 лет как живут в счастливом браке (так называемая "жемчужная свадьба").
Ранее внук-беглец Софии Ротару Анатолий Евдокименко высказался про войну и достоинство, а также поделился своими планами на будущее. Наследник планирует построить музыкальную карьеру в Европе.
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