София Ротару почтила украинских защитников

Артистка, которая долгое время выступала в террористической России, поддерживает украинцев.

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София Ротару поддержала героев Украины/ Коллаж Главред, фото instagram.com/sofiarotaru.official

Певица София Ротару, которая не делала никаких заявлений относительно военного нападения России на Украину, однако все же поддерживает мирных украинцев, почтила память украинских защитников.

Так, на своей странице в Instagram, певица запостила фотографию подсолнухов и на украинском языке написала: "Помним героев".

Она также добавила две свечки, которые символизируют вечную память.

видео дня

София Ротару не остается в стороне от украинского горя / Скриншот Instagram/sofıa_rotaru_official

Отметим, что ежегодно 29 августа Украина отмечает День памяти защитников Украины, которые погибли в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность страны. В этот день каждый украинец чтит память героев, которые отдали свои жизни за Родину.

Многие селебрити отметили на своих страницах в İnstagram данный день. Ведь с начала войны России против Украины в 2014 году, а также после полномасшатбного вторжения, Украина продолжает терять своих лучших граждан.

Напомним, ранее София Ротару, которая молчит о военном нападении России на Украину, но при этом реагирует на подлые удары россиян, опубликовала фото украинского флага. Тем самым Ротару каждый раз обозначает, что она поддерживает украинский народ.

Напомним, ранее латышская певица Лайма Вайкуле, которая недавно провела в Юрмале свой фестиваль, на который, кстати, пригласила украинских звезд, рассказала о своих отношениях с певицей Софией Ротару.

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