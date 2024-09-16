София Ротару вышла на связь и растрогала фанатов редким снимком

Мама Софии Ротару умерла 27 лет назад.

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София Ротару показала фото с мамой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sofiarotaru.official/

Украинская певица София Ротару, которая долгое время жила в стране-оккупанте РФ, но в 2022 году все же поддержала Украину, вышла на связь с поклонниками.

На своей странице в соцсетях артистка почтила память покойной мамы, которая умерла в 1997 году. Ротару опубликовала архивное фото с мамой – Александрой Ивановной.

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На снимке София позирует с мамой на фоне деревьев, артистка обнимает родного человека с улыбкой. Подписи под фото певица не сделала, но оставила эмоджи в виде красного сердца.

София Ротару с мамой / фото: скрин instagram.com/sofiarotaru.official/

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Кто такая София Ротару? София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).

В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".



София Ротару - последние новости по теме

Отметим, ранее сестра Софии Ротару рассказала, как часто видится с артисткой и что она сейчас находится в Киеве. Информацию об артистке подтвердили и украинские блогеры в Сети, которые обсуждали в фанатских группах двух певиц.

А также София Ротару поздравила свою внучку Соню Евдокименко с днем рождения. Отметим, сейчас Соня живет в США и встречается с миллиардером Максом Лернером, о романе стало известно совсем недавно из соцсетей Евдокименко.

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