Сочная Рианна показалась через 3 месяца после родов практически в одних лосинах

Барбадосская певица и бизнесвумен Рианна, которая всего несколько месяцев назад стала мамой второго ребенка, показала, как выглядит ее фигура после вторых родов подряд.
В частности, певица стала рекламировать свой личный бренд белья Savage X Fenty.
35-летняя артистка снялась в новой рекламной фотосессии, где позировала в соблазнительном бюстгальтере и лосинах. Наряд отлично подчеркнул формы певицы, которым очень пошел наряд из лосин и кружевного лифа. Образ певица закончила украшением из жемчуга.
На фото - соблазнительная Рианна:
Напомним, ранее Рианна, которая во второй раз стала матерь, наконец-то рассекретила имя малыша. Необычное имя второго ребенка Рианны и A$AP Rocky стало известно через месяц после рождения певицы. 35-летняя певица и 34-летний рэпер назвали своего сына Риот Роуз Майерс, согласно свидетельству о рождении.
Напомним, ранее в сети уже была информация о том, что Рианна во второй раз стала мамой и даже якобы родила дочь. Между тем, эти слухи оказались неправдой.
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