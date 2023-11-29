Сочная Рианна показалась через 3 месяца после родов практически в одних лосинах

Певица прорекламировала смелый образ своего бренда.

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ASAP Rocky и Рианна недавно стали родителями во второй раз / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Барбадосская певица и бизнесвумен Рианна, которая всего несколько месяцев назад стала мамой второго ребенка, показала, как выглядит ее фигура после вторых родов подряд.

В частности, певица стала рекламировать свой личный бренд белья Savage X Fenty.

35-летняя артистка снялась в новой рекламной фотосессии, где позировала в соблазнительном бюстгальтере и лосинах. Наряд отлично подчеркнул формы певицы, которым очень пошел наряд из лосин и кружевного лифа. Образ певица закончила украшением из жемчуга.

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На фото - соблазнительная Рианна:

Напомним, ранее Рианна, которая во второй раз стала матерь, наконец-то рассекретила имя малыша. Необычное имя второго ребенка Рианны и A$AP Rocky стало известно через месяц после рождения певицы. 35-летняя певица и 34-летний рэпер назвали своего сына Риот Роуз Майерс, согласно свидетельству о рождении.

Напомним, ранее в сети уже была информация о том, что Рианна во второй раз стала мамой и даже якобы родила дочь. Между тем, эти слухи оказались неправдой.

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