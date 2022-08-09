Сочная Элизабет Херли похвасталась телом в лазурном бикини

Модели сделали замечание, что она своей красотой делает погоду вокруг себя слишком жаркой.
Британская модель, актриса и бизнесвумен Элизабет Херли испытывает необъяснимую страсть к откровенным купальникам. В ее коллекции десятки, а может и сотни бикини, в которых 57-летняя красотка выглядит захватывающе.
На своей странице в Instagram модель щедро делится своими фото в пляжных откровенных нарядах. Недавно она привлекла внимание любопытным снимком, сделанным в зеркале туалетного столика.
"Идеальная погода для бикини в Англии... Кто бы мог подумать?" - размышляет в кадре Херли, облаченная в соблазнительное голубое бикини. Нежный лазурный оттенок создает приятный глазу контраст с загоревшей и подтянутой кожей модели.
В комментариях к фото поклонники Херли отмечают, что это она своей знойностью принесла в обычно хмурую и дождливую Англию идеальную пляжную погоду.
Ранее немецкая модель, актриса и телеведущая Хайди Клум в микробикини "под зебру" исполнила зажигательный танец на террасе под пальмами.
Также американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид снялась для рекламной кампании Victoria's Secret в сапфировом комплекте белья из атласа и кружев.
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