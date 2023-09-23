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Собчак прокомментировала вторую беременность

Алена Кюпели
23 сентября 2023, 18:32 обновлено 23 сентября, 18:32
Путинистка Ксения Собчак наконец-то развеяла все слухи в отношении своего положения.
Ксения Собчак рассказала о беременности
Ксения Собчак рассказала о беременности / Коллаж Главред, фото Instagram/xenia_sobchak

Российская пропагандистка, считающая себя либералкой Ксения Собчак прокомментировала слухи о своей второй беременности.

В интервью Динаре Сатжан в The DS' Show, которое цитирует Стархит, Собчак поделилась информацией о том, беременна ли она.

"Нет, я не беременная, это последствия лета. Я просто летом хорошо ела спагетти", — призналась 41-летняя Собчак.

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Кстати, любое фото Собчак, которое выглядит хоть немного более "полным" чем до того, вызывает новую волну слухов о беременности журналистки.

Напомним, у Ксении Собчак есть сын Платон от актера Максима Виторгана. В 2019 году телеведущая вышла замуж за режиссера Константина Богомолова, пока у пары нет общих детей.

Константин и Ксения познакомились во время интервью. Собчак настолько запала в душу режиссера, что он решился написать ей.

У Ксении Собчак есть сын Платон от актера Максима Виторгана. В 2019 году телеведущая вышла замуж за режиссера Константина Богомолова, пока у пары нет общих детей. Пара познакомились во время интервью. Собчак настолько запала в душу режиссера, что он решился написать ей.

Напомним, ранее Ксения Собчак решила разобраться с российским пластическим хирургом, который удачно пришил попу путинисту Киркорову, но облажался с грудью российской певицы Славы.

Ранее также Собчак высказалась в отношении российского актера Анатолия Белого, который открыто осудил военное вторжение террористической России в мирную Украину.

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Ксения Собчак новости шоу бизнеса
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