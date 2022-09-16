Собчак перестала скрывать беременность

Ксения Собчак / instagram.com/xenia_sobchak/

Российская журналистка Ксения Собчак, судя по всему, перестала скрывать свое интересное положение. На одном из мероприятий Собчак появилась в блейзере, который, можно сказать, подчеркнул округлившиеся формы селебрити.

Кстати, образ, который "выдал" Собчак, принадлежит бельгийскому кутюрье Дрису Ван Нотену. Появившись в нем, Собчак подверглась критике, но защитила себя, заявив, что она сама себе стилист. Этот лук обошелся Собчак в более чем 3 тысячи евро.

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Отметим, что Собчак подозревают в беременности от ее нового мужа Богомолова уже давно. Однако пока еще никакие слухи не были правдой. Возможно, на этот раз поклонники таки получат долгожданную новость.

Напомним, ранее Ксения Собчак оскорбила нового британского премьер-министра Лиз Трасс.

Как написала она на своей странице в Instagram, "ушла эпоха". Собчак имела ввиду недавнюю кончину британской королевы Елизаветы. Собчак также говорит, что ей страшно от того, что королевы больше нет.

"Пусть даже это было иллюзией, но казалось, что такие как Королева никогда не дадут миру окончательно сойти с ума. Контраст между этим масштабом и полусумасшедшей Лиз Трасс - огромен. Как огромна разница масштаба Меркель и Шольца. Великаны вымирают. В Европе, увы, остались мелкие популисты неспособные на непопулярные, но необходимые для мира на грани катастрофы решение. Теперь только God save us all", - разнервничалась она.

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