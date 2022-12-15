Собчак грозит суд: журналистка задолжала за ремонт в новом доме и не платит

Журналистка задолжала более 47 тысяч долларов и о том, будет ли она их возвращать - информации нет.

Ксения Собчак / instagram.com/xenia_sobchak/

Российская журналистка Ксения Собчак, которая в последнее время то и дело попадает в разные скандалы, может оказаться в суде.

Как сообщает российский писатель Михаил Шахназаров, Ксения Собчак "швырнула" некую фирму по установке каминов на 3 миллиона рублей (47 тысяч долларов). По словам журналиста, он не может поверить, что она "швырнула" фирму на 3 миллиона. А скорее поверит, что она сделала это на сумму 15 миллионов.

Она также "прошелся" по Собчак, ставя под сомнение ее профессиональные скиллы. В частности, он заявил, что Собчак, которая называет себя журналисткой, ни писать, "ни говорить без режиссерского уха" не может.

Напомним, ранее в поле зрения так называемой "либералки" Ксении Собчак попала молодая жена престарелого и упитанного комика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова.

"Супруга Евгения Вагановича восхищается молодыми парами и традиционными ценностями. Всегда приятно, когда скрепы не трещат", - подколола Собчак молодуху Петросяна в социальной сети Instagram.

Молодуха оказалась стойкой и в обиду себя Собчак не дала и заверила, что слова Собчак ее не "трогают".

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