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Со дна постучали: Повалий "простелилась" перед РФ, которой желает процветания

Анна Подгорная
14 июня 2023, 12:55 обновлено 14 июня, 12:55
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Уже не остается сомнений в том, что Таисия Повалий всецело поддерживает войну в Украине.
Таисия Повалий
Таисия Повалий назвала Россию великой страной / instagram.com/tpovaliyofficial

Некогда украинская певица Таисия Повалий больше не скрывает, что смерть, экологические катастрофы и разрушения в Украине, которые несет страна-оккупант, приносят ей особое удовольствие.

Артистка окончательно и бесповоротно подтвердила свою преданность агрессору: в День россии она растеклась сладкими хвалебными речами в адрес рф. На своей странице в Instagram она опубликовала фрагмент своего исполнения песни "Край березовый".

Повалий выложила старое выступление - она давно уже не выглядит так, как на видео. К тому же ее востребованность в стране-оккупанте сейчас оставляет желать лучшего.

Свои музицирования она сопроводила подписью: "С праздником, великая росия!! Процветания тебе, любимая страна!!"

Ожидаемо, но в комментариях Таисию Повалий осудили за такое пресмыкание перед страной, которая развязала в Украине кровавую войну.

Таисия Повалий
Таисия Повалий назвала Россию великой страной / instagram.com/tpovaliyofficial

Напомним, ранее певица украинского происхождения Таисия Повалий впервые за долгое время дала официальное интервью. Ожидаемо, запроданка захотела говорить лишь с росСМИ, а о войне на ее родине она даже не заикнулась.

Повалий рассказала, планирует ли еще заводить детей в своем почтенном возрасте, и пожаловалась на угасание интимной жизни со своим продюсером, по совместительству мужем-путинистом Игорем Лихутой.

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