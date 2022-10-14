"Путинистка" Егорова поделилась видео, как будет "замерзать" Европа без российского газа

Снежана Егорова / Фото: facebook.com/snezhana.egorova.9

Скандалистка и фанатка путина Снежана Егорова, которая сбежала в Турцию вместе со своими детьми, продолжает подтявкивать в унисон российским пропагандистам. На этот раз в фокусе оказался еще один кремлевский нарратив о газе и о том, что "вся Европа замерзнет без России".

Она опубликовала кадры из американского фантастического сериала "Сквозь снег", на который наложили российский текст о том, что Европе и всему миру не выжить без российского газа.

Сама недоразвитая Егорова прокомментировала видео в своей манере: "Новый ЭУропейский блокбастер: сквозь зиму без газа. Скоро в каждом доме…", - написала она.

Остается загадкой, почему эта особь женского пола не переедет в свою любимую Россию, и почему она до сих пор является обладательницей украинского гражданства.

Напомним, ранее Стася Ровинская, дочь "путинистки" Егоровой, назвала свою мать "ничтожным созданием".

Отвечая на вопрос о том, почему ее мать заняла пророссийскую позицию в войне против Украины, дочь Егоровой говорит, что ей нет никакого оправдания. "Возможно, это можно было бы как-то оправдать, если бы не было войны. Но во всем есть какая-то грань, но когда человек уже несется и переходит ее, но нет никаких оправданий. Для меня она никчемное создание. Не могу и не хочу искать никаких оправданий", - заявила дочь Егоровой.

Молодая женщина также сравнила свои отношения с матерью с токсичными и назвала ее абьюзером. По ее мнению из любых токсичных отношений нужно выходить, даже если это твоя мать. Ровинская указала на хейт со стороны подписчиков, но она не видит ничего особенного в прекращении отношений со своей матерью.

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