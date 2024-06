СМИ рассказали, почему и когда треснул брак Лопес и Аффлека

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес поженились в 2022 году, однако недавно их окружение начало активнл провоцировать в СМИ слухи о вероятном разводе.

Бен Аффлек Дженнифер Лопес развод: инсайдеры рассказали как треснул их брак / коллаж Главред,фото ua.depositphotos.com

Латиноамериканская актриса/певица Дженнифер Лопес и актер/режиссер Бен Аффлек поняли, что их брак распадается во время съемок документального фильма The Greatest Love Story Never Told. Об этом пишет портал In Touch со ссылкой на собственные источники.

"Съемки ее документального фильма были для них настоящим открытием. И очень неприятным", — рассказывает инсайдер.

В одной из сцен Аффлек признался, что был шокирован, узнав, что во время работы над альбомом This Is Me... Now Лопес передала авторам песен любовные письма, которые он ей когда-то написал от руки.

"Вещи, которые являются частными, я всегда считал священными и особенными отчасти потому, что они частные", — сказал артист.

Сама Лопес призналась, что понимает чувства мужа на этот счет, однако он, дескать, принимает ее звездность.

"Но он любит меня, он знает, что я художник, и он будет поддерживать меня всеми возможными способами, потому что он знает, что не может меня остановить", — сказала звезда.

Кто такая Дженнифер Лопес Дженнифер Лопес - американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Впервые получила известность в 1991 году в качестве танцовщицы труппы Fly Girl в телешоу In Living Color. Лопес - одна из самых успешных певиц своего поколения, высокооплачиваемая актриса и талантливая бизнесвумен, сумевшая создать модный бренд J.Lo; кроме того, она одна из самых богатых женщин мирового шоу-бизнеса и одна из самых влиятельных персон, говорящих на испанском языке. В середине прошлого года она вновь начала встречаться со своим бывшим возлюбленным Беном Аффлеком. А официальное воссоединение отпраздновали большой фотосессией на яхте украинского коммерсанта Рината Ахметова, которую тот иногда сдает в аренду.

Впрочем, говорят инсайдеры, именно после такого случая пара начала рассуждать о том, что, вероятно, им действительно не стоит быть вместе.

"Они двое сидели сложа руки и смотрели на то, насколько они на самом деле разные", — рассказывают инсайдеры.

