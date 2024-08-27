"Смертельно опасно": путинист Газманов закатал истерику и предупредил всю РФ о трагедии

Олег Газманов стал на сторону арестованного Павла Дурова.

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Олег Газманов возмутился арестом Павла Дурова / коллаж: Главред, фото: t.me/gazmanovOG

Российский певец Олег Газманов, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, выдал странную версию того, за что арестовали основателя Telegram Павла Дурова в Париже.

Как заявил путинист, Дурова арестовали из-за того, что он является россиянином по национальности.

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"Все равно он – россиянин для них", – заявил любитель диктатора Путина пропагандистам.

Также Газманов, как истинный российский "промытый" гражданин закатил истерику и призвал своих коллег не ездить в "западные государства". Путинист считает, что запрет Telegram станет трагедией для российских чиновников.

"Пора уже всем понять, что это не просто опасно, а смертельно опасно", - сказал Газманов.

Кто такой Олег Газманов? Олег Газманов - российский певец-путинист. Поддержал аннексию Крыма в 2014 году. В 2015 артиста блокировали в Сети по обвинению в милитаризме. Из-за поддержки вторжения РФ в Украину 5 марта 2022 года объявлен в международный розыск; в Украине на него завели уголовное дело за посягательство на территориальную целостность Украины. С 6 октября 2022 года находится под санкциями всех стран ЕС.

Олег Газманов - последние новости по теме

Отметим, Ксения Собчак рассекретила, чем занимается и где находится сын заядлого путиниста Олега Газманова. Оказывается, Филипп живет в Монако и не собирается ездить с отцом на временно оккупированные Россией территории Украины.

А также дочь Олега Газманова уже успела перекроить себе лицо. Подписчики девушки убеждены, что она не выходит из кабинетов пластических хирургов, чтобы поправить то одно, то другое.

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