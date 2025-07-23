Смерть Анастасии Добрыниной: раскрыта причина ухода 42-летней актрисы

Новость о том, что Добрыниной больше нет в живых, шокировала поклонников.

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Анастасия Добрынина причина смерти - из-за чего умерла актриса / коллаж: Главред, фото: facebook.com/anastasia.dobrinina.2025

Вкратце:

Актриса Анастасия Добрынина умерла

В театре раскрыли причину ее смерти

21 июля 2025 года в возрасте 42 лет скончалась украинская актриса Национального академического драматического театра имени Ивана Франко Анастасия Добрынина. Трагическую новость сообщили представители театра, в котором артистка служила на протяжении последний двадцати лет.

Позже пресс-служба Театра им. Франка раскрыла в беседе с ТСН.ua причины смерти Добрыниной. Там же отметили, что церемония прощания с Анастасией будет закрытой, в узком семейном кругу.

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"Анастасия Добрынина ушла из жизни преждевременно после продолжительной болезни. Это — болезненная потеря для всего театрального коллектива, для зрителей, коллег, всех, кто знал и ценил ее талант. Прощание состоится в семейном кругу. Театр просит с пониманием отнестись к желанию близких сохранить конфиденциальность в это сложное время. Спасибо за сочувствие", - говорит представитель театра.

Анастасия Добрынина причина смерти - из-за чего умерла актриса / facebook.com/frankotheatre

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