'Смените фамилию на Бессовестный': Ступка шикарно отпраздновал день рождения в США и получил в Сети

Известный украинский актер (и представитель легендарной артистической династии) Дмитрий Ступка решил отпраздновать свое 37-летие шикарным застолье в одном из американских ресторанов. Артист выложил соответствующее фото на своей странице в соцсети Instagram.
"Вошел в новый этап жизни/ Привет, 37. Одно могу сказать: я счастлив, любим и люблю! А мечта одна, чтобы как можно быстрее закончилась война! Скучаю по вам, мои украинцы", ‒ сказала она.
В ответ фолловеры Ступки очень сильно разозлились.
"Боже, как Вам не стыдно такое выставлять – когда десятки тысяч парней и девушек кладут свою жизнь на защиту Родины? Вам перед нами, женщинами-вдовами, теми, что с детьми переживают обстрелы, не желая покинуть Украину, не стыдно?! Позор", "Так езжайте в Украину, для чего скучать?! Надеюсь, на этом ваша актерская карьера здесь и закончится", "ТРО США – сидя за океаном легко кричать Слава Украине и говорить, что скучаешь", "Так а чего не приезжаете ‒ гражданство отобрали или что?", "Смените свою фамилию на Дмитрий Бессовестный", ‒ написали они.
Напомним, Ранее украинская блогерша и экс-супруга актера Дмитрия Ступки Полина Логунова, которая переехала в США к своему бойфренду и активно развивает свой бизнес, опозорилась высказываниями в серии ответов-вопросов со своими подписчиками.
Сам же Дмитрий Ступка в День независимости Украины выложил фото с новой возлюбленной - молоденькой девушкой-блондинкой.
"Спасибо, что ты у меня есть", - подписал фото артист.
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