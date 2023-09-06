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"Смените фамилию на Бессовестный": Ступка шикарно отпраздновал день рождения в США и получил в Сети

Дмитрий Видоменко
6 сентября 2023, 20:54 обновлено 6 сентября, 21:03
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Известный украинский актер Дмитрий Ступка нарвался на жесткий хейт в свой адрес - когда решил шикарно отпраздновать свое 37-летие в США.
Украинцы, Ступка
Дмитрий Ступка очень разозлил украинцев / коллаж Главред, фото УНИАН

Известный украинский актер (и представитель легендарной артистической династии) Дмитрий Ступка решил отпраздновать свое 37-летие шикарным застолье в одном из американских ресторанов. Артист выложил соответствующее фото на своей странице в соцсети Instagram.

"Вошел в новый этап жизни/ Привет, 37. Одно могу сказать: я счастлив, любим и люблю! А мечта одна, чтобы как можно быстрее закончилась война! Скучаю по вам, мои украинцы", ‒ сказала она.

Ступка, комменты

В ответ фолловеры Ступки очень сильно разозлились.

видео дня

"Боже, как Вам не стыдно такое выставлять – когда десятки тысяч парней и девушек кладут свою жизнь на защиту Родины? Вам перед нами, женщинами-вдовами, теми, что с детьми переживают обстрелы, не желая покинуть Украину, не стыдно?! Позор", "Так езжайте в Украину, для чего скучать?! Надеюсь, на этом ваша актерская карьера здесь и закончится", "ТРО США – сидя за океаном легко кричать Слава Украине и говорить, что скучаешь", "Так а чего не приезжаете ‒ гражданство отобрали или что?", "Смените свою фамилию на Дмитрий Бессовестный", ‒ написали они.

Ступка, комменты
Ступка, комменты
Ступка, комменты
'Смените фамилию на Бессовестный': Ступка шикарно отпраздновал день рождения в США и получил в Сети

Напомним, Ранее украинская блогерша и экс-супруга актера Дмитрия Ступки Полина Логунова, которая переехала в США к своему бойфренду и активно развивает свой бизнес, опозорилась высказываниями в серии ответов-вопросов со своими подписчиками.

Сам же Дмитрий Ступка в День независимости Украины выложил фото с новой возлюбленной - молоденькой девушкой-блондинкой.

"Спасибо, что ты у меня есть", - подписал фото артист.

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Дмитрий Ступка новости шоу бизнеса
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