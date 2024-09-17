Сломанная шея, взрыв пиротехники: названы самые "убийственные" концерты в истории

Не всегда концерты могут стать местом, где можно насладиться каждым моментом.

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На концертах Арианы Гранде и Трэвиса Скотта случились трагедии / Коллаж Главред, фото Instagram/arianagrande, travisscott

Концерты могут быть прекрасным местом, где группы и артисты демонстрируют свой талант тысячам людей.

Но, как пишет Daily Star, атмосфера концерта может быстро превратиться в нечто смертельно опасное.

В субботу (10 августа) поп-звезда Сабрина Карпентер была вынуждена бежать со сцены во время выступления перед тысячами поклонников на фестивале Outlands в Сан-Франциско. Певица выступала перед огромной толпой в парке Golden Gate, когда в нее попала пиротехника, что резко прервало выступление.

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Паника и смерть

Во время фестиваля Astroworld в ноябре 2021 года произошла фатальная давка перед выступлением рэпера и организатора мероприятия Трэвиса Скотта.

На фестивале присутствовало более 50 000 человек, а выступление Скотта было объявлено одним из главных событий. Трэвис опоздал на площадку примерно на 15 минут 5 ноября, и его появление вызвало волну наплыва на сцену, что привело к давке в толпе.

В результате концерт был отменен, поскольку экстренные службы поспешили оказать помощь пострадавшим.

После выступления было подтверждено, что в давке погибло 10 человек. Трэвис, который не слышал призывов остановить концерт во время своего выступления, узнал об инциденте только после концерта и принес извинения всем, кто присутствовал на концерте, включая семьи погибших.

Трэвис Скотт узнал от инциденте потом / Фото Instagram/travisscott

Террористические Атаки

В то время как французская столица Париж наслаждалась красотой Олимпийских игр в течение последних нескольких недель, празднование состоялось через девять лет после ужасающей серии атак, которые произошли в городе.

В 2015 году в рамках волны атак исламистские террористы открыли огонь по театру Bataclan.

Место проведения, расположенное в самом сердце Парижа, было заполнено фанатами, пришедшими на концерт Eagles of Death Metal, — как сообщается, там присутствовало 1500 фанатов. Однако, когда начались атаки, террористы смогли пробраться в театр и открыть беспорядочный огонь.

Всего в театре погибло 90 человек, причем ответственность взяло на себя Исламское государство, заявив, что театр поддерживал еврейские организации. Однако это были не единственные атаки в городе той ночью, поскольку террористы-смертники также пытались проникнуть на Стад де Франс, и взрывы были слышны во время футбольного матча.

Фатальное недопонимание

В 1979 году английская рок-группа The Who находилась в разгаре мирового турне, распродавая стадионы, куда бы они ни пошли. Их следующей остановкой был Riverfont Coliseum в Цинциннати, штат Огайо, и это был аншлаговый концерт, на который было продано около 18 348 билетов.

Из-за дезинформации с местной радиостанции фанаты начали прибывать на место проведения на несколько часов раньше, чем ожидалось ранее. Это означало, что была открыта только одна дверь на арену, в результате чего возникло предположение, что это была единственная дверь, через которую можно было пройти.

Услышав музыку на стадионе, началась давка, в результате которой погибли 11 человек, а 26 получили серьезные травмы. Концерт состоялся, вопреки советам местных пожарных служб, и группе не сообщили об инцидентах, пока шоу не закончилось.

Концерт Арианы Гранде в Манчестере

Город Манчестер потрясло нападение, совершенное радикальным террористом в 2017 году на концерте Арианы Гранде. Певица только что закончила свое выступление, когда Салман Абеди взорвал бомбу в фойе Manchester Arena.

В результате нападения погибло в общей сложности 22 человека, самому младшему из которых было всего восемь лет. Это был первый крупный теракт в Великобритании после взрывов 7 июля в Лондоне в 2005 году.

Однако город отказался поддаваться нападению и провел благотворительный концерт в память о погибших. Сама Ариана Гранде посетила концерт и собрала в общей сложности 17 миллионов фунтов стерлингов для жертв тех, кто пострадал от взрыва.

Позже Ариана Гранде собрала 17 млн фунтов / Instagram/arianagrande

Нелепые происшествия

В 2022 году серия концертов гонконгского бой-бэнда Mirror была отменена после того, как со сцены упал гигантский светодиодный экран, в результате чего одному человеку сломало шею. Несчастный случай произошел во время выступления группы, когда над сценой висели светодиодные экраны.

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Напомним, ранее украинский певец Melovin (настоящее имя - Константин Бочаров) вызверился на женщину, которая была у него же на концерте. Ситуация случилась в Днепре. Просто посреди шоу певец приостановил собственный концерт, услышав в свою сторону оскорбительные выкручивания из зала.

Ранее также американская супер популярная поп-звезда Тейлор Свифт поддержала кандидатуру вице-президента Камалы Харрис на пост президента во вторник вечером после напряженных дебатов с бывшим президентом Дональдом Трампом.

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