Сломан череп: российскому актеру поставили диагноз

Теперь актеру предстоит длительная реабилитация. Он не может самостоятельно стоять на ногах.

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Борис Щербаков попал в больницу / Коллаж Главред, фото Russian News, Дом Кино

Вы узнаете:

Что случилось с актером

Какой диагноз ему поставили

Российский актер Борис Щербаков, который на днях был экстренно госпитализирован в террористической Москве после неудачного падения, получил диагноз - перелом черепа.

По данным пропагандистского телеграмм-канала Mash, ему диагностировали перелом черепа, он находится в состоянии средней тяжести.

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Обследование показало, что у него сломано основание головы, проникающая ЧМТ, ушиб мозга и множественные переломы костей лица. Ему наложили несколько швов.

Сейчас актер находится под наблюдением в общей палате нейрохирургии. Его уже успели перевести из одной больницы в другую. При необходимости положат в реанимацию.

"Сейчас медики делают всё, чтобы не допустить отёка мозга", - пишут они.

Накануне, актёра нашла жена — в районе часа ночи. Он лежал на лестничной клетке без сознания. Когда артист пришёл в себя, то жаловался на головную боль и головокружение. Помимо этого кардиограмма выявила нарушение сердечного ритма и признаки сердечной недостаточности. Артист не может стоять и дотронуться пальцем до носа. С учётом травмы головы передвигается только на каталке лёжа.

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Ранее стало известно о том, что актер Щербаков был госпитализирован и ему диагностировали перелом костей лица.

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