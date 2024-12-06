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Сломан череп: российскому актеру поставили диагноз

Алена Кюпели
6 декабря 2024, 11:03
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Теперь актеру предстоит длительная реабилитация. Он не может самостоятельно стоять на ногах.
Борис Щербаков попал в больницу
Борис Щербаков попал в больницу / Коллаж Главред, фото Russian News, Дом Кино

Вы узнаете:

  • Что случилось с актером
  • Какой диагноз ему поставили

Российский актер Борис Щербаков, который на днях был экстренно госпитализирован в террористической Москве после неудачного падения, получил диагноз - перелом черепа.

По данным пропагандистского телеграмм-канала Mash, ему диагностировали перелом черепа, он находится в состоянии средней тяжести.

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Обследование показало, что у него сломано основание головы, проникающая ЧМТ, ушиб мозга и множественные переломы костей лица. Ему наложили несколько швов.

Сейчас актер находится под наблюдением в общей палате нейрохирургии. Его уже успели перевести из одной больницы в другую. При необходимости положат в реанимацию.

"Сейчас медики делают всё, чтобы не допустить отёка мозга", - пишут они.

Накануне, актёра нашла жена — в районе часа ночи. Он лежал на лестничной клетке без сознания. Когда артист пришёл в себя, то жаловался на головную боль и головокружение. Помимо этого кардиограмма выявила нарушение сердечного ритма и признаки сердечной недостаточности. Артист не может стоять и дотронуться пальцем до носа. С учётом травмы головы передвигается только на каталке лёжа.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Как ранее сообщал Главред, актриса Лия Ахеджакова, которая осуждает военное вторжение России в Украину, закончила свое выступление на правильной ноте. Артистка произнесла "Слава Украине!" после спектакля в Лос-Анджелесе.

Ранее стало известно о том, что актер Щербаков был госпитализирован и ему диагностировали перелом костей лица.

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