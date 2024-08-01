УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Слишком опасно": у звезды "Бриллиантовой руки" обнаружили опухоль - СМИ

Элина Чигис
1 августа 2024, 09:37
259
Светличная, возможно, попала в психиатрическую больницу из-за опухоли.
Светлана Светличная
Светлана Светличная тяжело больна / коллаж: Главред, фото: instagram.com/svetlana__svetlichnaya/

Российская известная актриса Светлана Светличная уже несколько лет страдает от болезни Альцгеймера и практически потеряла память, а также у нее проблемы с речью и мышлением.

Как сообщает пропагандистское росСМИ Mash, врачи обнаружили новообразование у актрисы в лобной доли мозга.

видео дня

"Когнитивные расстройства звезды "17 мгновений весны" и "Место встречи изменить нельзя" могут быть связаны с опухолью в голове. Но операцию в её возрасте делать слишком опасно. У Светличной взяли материал на биопсию, результаты которой в ближайшее время покажут характер новообразований (злокачественные или доброкачественные)", - заявило СМИ.

Кто такая Светлана Светличная?

Светлана Светличная - советская и российская актриса, звезда фильма "Бриллиантовая рука". Первой яркой ролью стала роковая соблазнительница Анна Сергеевна в "Бриллиантовой руке" Леонида Гайдая.

По данным Википедии, в этой роли Светличная с юмором воплотила абсолютно новый на тот момент типаж женщины — современной, стильной, сексуально раскрепощённой, кроме того, фильм содержал редкую для советского кино эротическую сцену.

Последние новости украинского шоу-бизнеса

Ранее стало известно, что украинская певица Тина Кароль готовится стать матерью. Поп-дива уже воспитывает сына-подростка, и мечтает подарить ему братика или сестричку.

Также Наталья Могилевская призналась, какой урок привлекательности дала 12-летней дочери. Она показала девочке трюк, которым обращала на себя внимание противоположного пола, когда была в ее возрасте.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Светлана Светличная новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

"Шахед" попал в дом российского оппозиционера под Киевом: что известно

"Шахед" попал в дом российского оппозиционера под Киевом: что известно

10:38 Украина
Ночная атака РФ по Украине "Искандерами" и "Шахедами": что удалось сбить ПВО

Ночная атака РФ по Украине "Искандерами" и "Шахедами": что удалось сбить ПВО

10:32 Украина
Мгновенного преимущества не будет, "но": чего ждать от F-16 в Украине - генерал США

Мгновенного преимущества не будет, "но": чего ждать от F-16 в Украине - генерал США

09:53 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Почему в Польше нельзя говорить Таня 23733

Почему в Польше нельзя говорить Таня

РФ понесла огромные потери, Путин принял новое решение по войне 16524

РФ понесла огромные потери, Путин принял новое решение по войне

Что ждет украинцев, которые не обновились до 16 июля: в ТЦК сделали заявление 4692

Что ждет украинцев, которые не обновились до 16 июля: в ТЦК сделали заявление

Умер дядя Гарри и Уильяма: в королевской семье случилось горе 2310

Умер дядя Гарри и Уильяма: в королевской семье случилось горе

Последние новости

10:38

"Шахед" попал в дом российского оппозиционера под Киевом: что известно

10:32

Ночная атака РФ по Украине "Искандерами" и "Шахедами": что удалось сбить ПВО

10:28

Враг движется уже без тяжелой техники: ВСУ рассказали, что изменилось возле Часового Яра

09:56

Почему огурцы растут кривые и что с этим делать

09:53

Мгновенного преимущества не будет, "но": чего ждать от F-16 в Украине - генерал США

Новые права, выплаты и надбавки к пенсии: что меняется для украинцев с 1 августаНовые права, выплаты и надбавки к пенсии: что меняется для украинцев с 1 августа
09:49

Бронирование не освобождает: в ТЦК предупредили украинцев о прохождении ВВК

09:37

"Слишком опасно": у звезды "Бриллиантовой руки" обнаружили опухоль - СМИ

09:28

Гороскоп на завтра 2 августа: Стрельцам - много препятствий, Водолеи получат все, что захотят

09:27

"Кто-то расстроился": из-за возможного прибытия F-16 в Украину РФ изменила тактику удара

Реклама
09:09

Израиль убил лидеров "Хезболлы" и ХАМАСа: что дальше?мнение

08:49

"Без ответа": король Чарльз отрекся от принца Гарри

08:40

Обломки беспилотников после атаки РФ упали в Румынии: реакция страны

07:43

Приблизились к Покровску: РФ оккупировала Тимофеевку на Донбассе - DeepState

06:54

Механизмов "пряник - кнут" нет: о повышении налоговмнение

06:43

Украина получила шесть истребителей F-16 от Нидерландов - The Times

05:35

Гороскоп на август 2024 для Дев: чего ждать в любви, работе, финансахВидео

05:30

Сможет ли Китай пересечь "красные линии" после выборов в США: эксперт раскрыл детали

04:27

Нужно ли уведомлять ТЦК о бракосочетании и рождении детей: разъяснение

03:30

Нужно ли проходить ВВК тем, кто обновил данные через "Резерв+": ответ ТЦК

03:08

Военнообязанных могут доставить в ТЦК даже после обновления данных: в чем причина

Реклама
02:30

5-я статья не сработает: появился неожиданный сценарий войны РФ с НАТО

01:30

"Блондинка в законе" Риз Уизерспун завела роман через год после развода - СМИ

00:29

Гороскоп на август 2024 для Весов: судьбоносная встреча и важное решениеВидео

00:15

Украина под атакой "Шахедов" и ракет: во многих городах прозвучали взрывы

31 июля, среда
23:55

Лайфхак для пылесоса: наполнит весь дом невероятным запахомВидео

23:48

"Мы ломаем голову. Это риск": Зеленский упрекнул Запад и высказался об ударах по РФ

23:42

"Само по себе ничего не работает": майор указал на важный нюанс с F-16

23:31

Гороскоп на август 2024 для Львов: что можно и нельзя делать в последний месяц летаВидео

22:57

Как быстро вывести 12 самых стойких пятен на одежде: результат впечатляющий

22:54

F-16 уже выполнили первые полеты над Украиной, в США ушли от ответа

22:14

"Мы их сможем остановить": Зеленский назвал три причины, почему РФ имеет успехи

22:12

Гороскоп на август 2024: Раки получат прибыль и хорошую новостьВидео

21:55

Умер дядя Гарри и Уильяма: в королевской семье случилось горе

21:48

Призывника могут мобилизовать еще в очереди на "бронь": разъяснение ТЦК

21:46

Какие ошибки в макияже "состарят" ваше лицо: визажист удивил советами

21:34

"Решать должен украинский народ": Зеленский внезапно заговорил о референдуме

21:28

"Больше 60% тяжелых металлов": Злата Огневич напугала результатами обследования

21:06

Россияне "прогулялись" по самой зараженной зоне ЧАЭС: эколог шокировал последствиями

20:13

Китай урежет продажу гражданских коптеров после критики поддержки России

20:06

Гороскоп на август 2024 для Близнецов: роман, хорошие новости и застольеВидео

Реклама
20:05

В Украине меняется погода: в каких регионах серьезно потеплеет

19:58

ВСУ остановили нашествие врага возле Торецка: в МВА сказали, кто контролирует город

19:31

Когда в нашей стране появится "самый громкий голос в комнате"мнение

19:23

Алла Пугачева впервые призналась, почему больше не выступает

19:10

Женщина использует необычный продукт для лечения перхоти: волосы блестящие и здоровые

19:07

План для Трампа с победой Украины и обломом Китая: что нужно для завершения войны

18:47

Что нельзя делать в день Медового Спаса: строгие приметы и запреты 1 августа

18:45

Нагрузка стремительно растет вечером: будут ли выключать свет украинцам 1 августа

18:42

"Как я нежно люблю": Камалия в свадебном платье сделала признание

18:27

Первые F-16 уже в Украине - Bloomberg

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Лайфхаки і хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять