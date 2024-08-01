Светличная, возможно, попала в психиатрическую больницу из-за опухоли.

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Светлана Светличная тяжело больна / коллаж: Главред, фото: instagram.com/svetlana__svetlichnaya/

Российская известная актриса Светлана Светличная уже несколько лет страдает от болезни Альцгеймера и практически потеряла память, а также у нее проблемы с речью и мышлением.

Как сообщает пропагандистское росСМИ Mash, врачи обнаружили новообразование у актрисы в лобной доли мозга.

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"Когнитивные расстройства звезды "17 мгновений весны" и "Место встречи изменить нельзя" могут быть связаны с опухолью в голове. Но операцию в её возрасте делать слишком опасно. У Светличной взяли материал на биопсию, результаты которой в ближайшее время покажут характер новообразований (злокачественные или доброкачественные)", - заявило СМИ.

Кто такая Светлана Светличная? Светлана Светличная - советская и российская актриса, звезда фильма "Бриллиантовая рука". Первой яркой ролью стала роковая соблазнительница Анна Сергеевна в "Бриллиантовой руке" Леонида Гайдая. По данным Википедии, в этой роли Светличная с юмором воплотила абсолютно новый на тот момент типаж женщины — современной, стильной, сексуально раскрепощённой, кроме того, фильм содержал редкую для советского кино эротическую сцену.

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