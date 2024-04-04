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Немощна и теряется в пространстве: что происходит со Светличной после инфаркта

Анна Подгорная
4 апреля 2024, 04:02
Звезду "Бриллиантовой руки" вернули в психиатрическое отделение.
Светлана Светличная
Светлана Светличная сейчас - как Светличная перенесла инфаркт / коллаж: Главред, фото: imdb.com, kino-teatr.ru

28 марта советскую актрису Светлану Светличную доставили в НИИ им. Склифосовского в тяжелом состоянии. Там артистке поставили диагноз - инфаркт миокарда, и определили в реанимационное отделение.

Там, по сведениям росСМИ, 83-летняя Светличная провела несколько дней; после стабилизации ее состояния ее перевели в психиатрическое отделение больницы имени Ганнушкина.

Из-за инфаркта у актрисы обострился коронарный синдром, гипертоническая болезнь, сердечная и почечная недостаточность. Она жалуется на низкое давление и сильную слабость, из-за которой теряется в пространстве, не может самостоятельно передвигаться, есть и пить.

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В больнице Светлану Светличную будут кормить и поить внутривенно через катетер. Сообщается, что за сутки она таким образом будет получать до полутора литров питательных веществ.

Кто такая Светлана Светличная

Светлана Светличная - советская и российская актриса, звезда фильма "Бриллиантовая рука". Первой яркой ролью стала роковая соблазнительница Анна Сергеевна в "Бриллиантовой руке" Леонида Гайдая.

По данным Википедии, в этой роли Светличная с юмором воплотила абсолютно новый на тот момент типаж женщины — современной, стильной, сексуально раскрепощённой, кроме того, фильм содержал редкую для советского кино эротическую сцену.

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